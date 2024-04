Kdaj bo Ursula von der Leyen pokazala SMS-sporočila? Primer prevzel EPPO

Na vrhuncu epidemije covida-19 je bila javnost seznanjena z nepojasnjenimi rabotami med predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in izvršnim direktorjem ameriškega farmacevtskega giganta Pfizer Albertom Bourlo, ki so se očitno odvijale preko SMS-sporočil. Teh predsednica komisije ni želela pokazati, še več, sporočila so bila izbrisana. Tožilstvo v Liègu je sedaj sporočilo, da evropski tožilci preiskujejo obtožbe o kaznivih dejanjih v zvezi s pogajanji o cepivih med predsednico komisije in direktorjem Pfizerja.

Preiskovalci Evropskega javnega tožilstva (EPPO) so v zadnjih mesecih prevzeli vodenje primera preiskave proti Ursuli von der Leyen zaradi "vmešavanja v javne funkcije, uničenja sporočil SMS, korupcije in navzkrižja interesov," je razvidno iz pravnih dokumentov, ki sta jih dobila na vpogled časnik Politico in tiskovni predstavnik tožilstva v Liègu. Za zdaj še nihče izmed domnevno vpletenih ni bil obtožen. Preiskavo so prvotno začeli belgijski pravosodni organi v Liègeu v začetku leta 2023 po kazenski ovadbi, ki jo je vložil lokalni lobist Frédéric Baldan, povezan s skupino Bon Sens, ki je sicer skeptična glede cepiv proti covidu. Pozneje sta se mu pridružili madžarska in poljska vlada – čeprav je slednja v postopku umika svoje pritožbe, potem ko je na volitvah zmagala probruseljska vlada pod vodstvom Donalda Tuska, je za Politico povedal tiskovni predstavnik poljske vlade.

Baldanova pritožba je bila osredotočena na domnevno izmenjavo besedilnih sporočil med von der Leynovo in šefom Pfizerja Albertom Bourlo v času priprav na največji dogovor o cepivu v EU na vrhuncu pandemije covida-19, v aferi, imenovani "Pfizergate". New York Times, ki je prvi razkril, da je do izmenjave sporočil prišlo v ravno v času, ko sta se Pfizer in EU dogovorila o več kot 20 milijard evrov vrednem poslu, je sprožil vzporedno tožbo proti komisiji, potem ko ta ni želela razkriti vsebine sporočil po zahtevi časnika za dostop do dokumentov. EPPO vodi vseevropske preiskave finančnih kaznivih dejanj in bi teoretično lahko zasegel telefone in drugo relevantno gradivo iz uradov Komisije ali v drugih državah v Evropi. Čas širitve preiskave prihaja v politično neugodnem času za šefico komisije, saj so pred vrati evropske volitve, kjer von der Leynova cilja na drugi mandat. Komisija za zdaj ni želela razkriti vsebine SMS-sporočil, prav tako ne potrditi njihovega obstoja.

Podpis posla sprva označen kot velika zmaga Dogovor, sklenjen na vrhuncu pandemije leta 2021, je bil prvotno ocenjen kot velika zmaga von der Leynove, piše Politico. Toda sama količina kupljenih cepiv je pri marsikomu dvignila obrvi. Politico je konec leta 2023 razkril, da je v medčasju izginilo za vsaj štiri milijarde evrov odmerkov. Kljub temu je EU znova sklenila pogodbo o dobavi cepiv s Pfizerjem. Borci za preglednost javnih poslov in nekateri politični nasprotniki so skušali pritisniti na Komisijo, da bi razpravljala o primeru, vendar se je von der Leynova doslej izogibala obravnavam. V odgovoru na neposredno vprašanje Politica o izginulih besedilnih sporočilih je dejala: "Vse, kar je treba vedeti o tem, je bilo povedano. Počakali bomo na rezultate."