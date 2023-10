Kdaj je bombardiranje kritične infrastrukture zločin in teror ter kdaj ne?

Izjava izraelskega ministra za obrambo, da v Gazi odslej ne bo "ne hrane, ne elektrike, ne goriva, ne vode," je na zahodu povzročila zaskrbljenost Združenih narodov in nekaterih človekoljubnih organizacij ter nekaj pozivov k spoštovanju mednarodnega prava. V Bruslju, kjer, tako v EU kot v Natu, stojijo ob Izraelu, pa so še pred letom dni ruske napade na ukrajinski energetski sistem označevali za vojni zločin in dejanje terorizma. Zaradi lanskih izjav in tokratne podpore pri odzivu Izraela na napad Hamasa se je v središču kritik znašla predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

"Ruski napadi na civilno infrastrukturo, zlasti električno, so vojni zločin. Če odrežete moške, ženske in otroke od vode, elektrike in ogrevanja pred prihajajočo zimo, so to dejanja čistega terorja. In temu moramo tako reči," Ursula von der Leyen v evropskem parlamentu, 19. oktobra 2022.

Le leto dni kasneje so svet pretresli prizori z Bližnjega vzhoda. V soboto zgodaj zjutraj, 7. oktobra, je iz Gaze palestinsko gibanje Hamas – ki ga EU prepoznava kot teroristično organizacijo, Združeni narodi pa ne – sprožilo obsežen napad na jug Izraela s praktično vsemi razpoložljivimi sredstvi in presenetilo izraelske varnostne sile, ki so zadolžene za nadzor 365 kvadratnih kilometrov velike enklave ob Sredozemskem morju, v kateri živi več kot dva milijona ljudi.

V napadu Hamasa je bilo ubitih veliko število izraelskih civilistov, vojakov in policistov. Več je bilo tudi ugrabljenih, natančno število vseh žrtev, ki jih je tokrat povzročilo gibanje, še vedno ni znano. Izraelski odziv je bil neusmiljen. Tako v izjavah za javnost kot tudi v praksi. Premier Benjamin Netanyahu je dejal, da bodo ubili vsakega pripadnika Hamasa in uničili Gazo, kot jo poznamo. Ostal bo samo "zapuščen otok", je dejal. Obrambni minister Joav Galant pa je bil 9. oktobra pri napovedih zelo ekspliciten: "Brez hrane, brez elektrike, brez goriva, brez vode. Borimo se proti človeškim živalim." In ni ostalo samo pri grožnjah. Izrael je sprožil obsežno bombardiranje gosto poseljene enklave, ki jo nekateri primerjajo z varšavskim getom. Bombe in drugi izstrelki iz izraelskih letal in helikopterjev že peti dan dežujejo po Gazi, kjer padajo stolpnice in se kopičijo ruševine, pod katerimi je umrlo že več sto civilistov in tudi pripadnikov Hamasa. Kmalu po napovedi Galanta je bila Gaza odrezana od elektrike, vode in druge življenjsko pomembne oskrbe.

Gre torej tudi v tem primeru za vojni zločin in teror? Ima napadena država pravico za izvajanje vojnih zločinov? Tokrat predsednica komisije podpira uničevanje kritične infrastrukture ali pa vsaj miži na obe očesi? Vprašanja smo naslovili na pisarno predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je sicer dan po napadu Hamasa zapisala, da "obseg in brutalnost Hamasovega terorja jemlje dah" ter da v EU "trdno stojijo ob Izraelu in njegovih ljudeh".

Tudi po izjavah in udejanjanju groženj o izklopu elektrike, vode in ukinitvi dobave hrane predsednica komisije "polno podpira pravico Izraela do samoobrambe". Njenih pozivov k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava s strani izraelske vojske ni zaslediti, čeprav so posledice bombardiranja kritične infrastrukture in stanovanjskih kompleksov v Gazi očitne.

