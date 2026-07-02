Kdo bo glavni lovec na nezemljane v Trumpovi administraciji?

Loeb in njegov skrbno izbrani odbor sta že začela raziskovati izvor skrivnostnih letečih objektov, ki jih danes imenujejo "neidentificirani zračni pojavi" (UAP). Po poročanju agencije Associated Press je skupina prejšnji mesec od Pentagona zahtevala več deset videoposnetkov, fotografij in dokumentov o prijavljenih srečanjih ter incidentih.

NLP FOTO: Shutterstock

Skupina, ki se sestaja za zaprtimi vrati, bo svoje ugotovitve predložila Beli hiši. Ta je medtem že začela odpirati vladne arhive o NLP-jih in je doslej javnosti objavila tri sklope prej zaupnega gradiva. Loeb, izraelsko-ameriški astrofizik, ki je prej vodil oddelek za astronomijo na Harvardu, je povedal, da je svoje imenovanje videl kot priložnost, da administracijo, ki je očitno nenaklonjena znanosti, pouči o tem, kar bi lahko bile povsem logične razlage za UAP, poroča AP News. "Moj vtis je, da je vlada zmedena, ker ne more sklepati o naravi nekaterih od teh predmetov," je izjavil.

Kozmolog Avi Loeb FOTO: AP

Nezemljani so 'delo ljudi'?