Kdo bo glavni lovec na nezemljane v Trumpovi administraciji?

Loeb in njegov skrbno izbrani odbor sta že začela raziskovati izvor skrivnostnih letečih objektov, ki jih danes imenujejo "neidentificirani zračni pojavi" (UAP). Po poročanju agencije Associated Press je skupina prejšnji mesec od Pentagona zahtevala več deset videoposnetkov, fotografij in dokumentov o prijavljenih srečanjih ter incidentih.
Skupina, ki se sestaja za zaprtimi vrati, bo svoje ugotovitve predložila Beli hiši. Ta je medtem že začela odpirati vladne arhive o NLP-jih in je doslej javnosti objavila tri sklope prej zaupnega gradiva.
Loeb, izraelsko-ameriški astrofizik, ki je prej vodil oddelek za astronomijo na Harvardu, je povedal, da je svoje imenovanje videl kot priložnost, da administracijo, ki je očitno nenaklonjena znanosti, pouči o tem, kar bi lahko bile povsem logične razlage za UAP, poroča AP News. "Moj vtis je, da je vlada zmedena, ker ne more sklepati o naravi nekaterih od teh predmetov," je izjavil.
Nezemljani so 'delo ljudi'?
Za AP News je povedal, da je svoje delo glavnega lovca na nezemljane v administraciji ameriškega predsednika začel s predpostavko, da so "nezemljani delo ljudi in da je k nalogi pristopil z vidika nacionalne varnosti".
Nekateri analitiki menijo, da so Loebova nekonvencionalna stališča o nezemeljskem življenju ter obrobne teorije – med njimi tudi njegova lanska hipoteza, da je komet, ki je letel blizu Marsa, ostanek civilizacije iz drugega dela vesolja – razlog, da je njegovo vodenje tako pomembnega in vplivnega odbora vprašljivo.
"Ne vem, kaj bo iz tega nastalo, vendar se s takšnim vodstvom ne bomo nič bolj približali odgovorom na ta vprašanja," je dejal Steve Desch, profesor astrofizike na Šoli za raziskovanje Zemlje in vesolja na Državni univerzi Arizona ter dolgoletni Loebov kritik.
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