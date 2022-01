Kdo bo kupil eno najdražjih vil na svetu? Nepremičninski dragulj jabolko družinskega spora

2.800 kvadratnih metrov, ki se raztezajo čez šest nadstropij, krasijo dragocene umetnine. Ne manjka jih niti na skrbno urejenih vrtovih. Čeprav je razkošno posestvo ocenjeno na 471 milijonov evrov, je bila izklicna cena na dražbi precej nižja. Leta 1597 je Caravaggio na strop vile naslikal trojico bogov - Jupitra, Plutona in Neptúna. To je zagotovo eno njegovih najzgodnejših del. Claudio Strinati , umetnosti zgodovinar, pojasnjuje, da gre za mitološko tematiko, kar je redko v Caravaggiovem opusu, saj je po večini slikal samo sakralna dela: "Ta slika je velikega zgodovinskega in umetniškega pomena, pa tudi izjemne lepote, o tem ni kančka dvoma. Zares zelo pomembno umetniško delo."

Mačehi želijo odvzeti streho nad glavo

Aktualna lastnica je pod njo najraje vadila jogo. Rezidenca v središču Rima je jabolko spora med dediči princa, ki sliši na ime Nicoló Boncompagni Ludovisi. Skupaj s svojo tretjo in zadnjo ženo, po rodu Američanko, sta v baročni vili živela skoraj dve desetletji. Leta 2018 je plemič umrl, njegovi otroci iz prvega zakona pa želijo mačehi odvzeti streho nad glavo.

Ta pravi, da je to končno sprejela: "Storila sem, kar sem lahko, da bi vilo obvarovala. Upam ... Četudi jo spremenijo v prestižni hotel ali kar koli bodo že storili, jo bodo morali popolnoma obnoviti in pri tem bodo pod budnim očesom ministrstva za kulturo."

Ki ima predkupno pravico, a šele po prodaji zasebniku, in sicer v roku 60. dni za isto ceno. Težava je v tem, da vrednost Aurore predstavlja četrtino letnega proračuna ministrstva za kulturo. Italijani množično podpisujejo spletno peticijo, da bi vila postala javna last. Prve dražbe se ni udeležil nihče, zato so napovedali novo, ki bo 7. aprila. Takrat bodo vilo ponudili po nižji izklicni ceni, in sicer za 333 milijonov evrov.