Kdo bo na volitvah stal ob boku Kamale Harris?

Kot favorit se je v minulih dneh omenjal 51-letni Shapiro, ki po poročanju medijev velja za dokaj zmernega in je zelo priljubljen.

Seznam kandidatov se je nazadnje skrčil na pet imen, pri čemer je Harrisova v nedeljo v Washingtonu opravila pogovore s tremi vodilnimi, in sicer guvernerjem Pensilvanije Joshem Shapirom , senatorjem iz Arizone Markom Kellyjem in guvernerjem Minnesote Timom Walzem .

Predsedniško nominacijo demokratske stranke si je Kamala Harris že zagotovila, v minulih dneh pa je začela pogledovati za svojim podpredsedniškim kandidatom. Pogovarjala se je namreč z več potencialnimi kandidati, ki bi lahko zasedli to mesto.

Harrisova je v ponedeljek po zaključku virtualnega glasovanja za uradno demokratsko predsedniško kandidaturo zbrala 99 odstotkov od približno 4500 oddanih glasov, so sporočili iz stranke. 59-letnica je bila sicer edina kandidatka na virtualnem glasovanju, večino glasov pa je zbrala že kmalu po začetku glasovanja v petek.

Demokrati so sicer v ponedeljek sklenili spletno glasovanje o nominaciji Kamale Harris za predsedniško kandidatko. 59-letna Harris bo nominacijo uradno sprejela na demokratski konvenciji v Chicagu sredi avgusta.

Ko bo izbrala svojega podpredsedniškega kandidata, namerava Harris skupaj z njim obiskati ključne zvezne države, kjer so republikanski in demokratski predsedniški kandidati običajno najbolj izenačeni, začenši s Pensilvanijo.

Nesoglasja med Trumpom in Harrisovo še pred prvim soočenjem

"Harrisova ima za seboj zgodovinski zagon, ko se lotevamo zadnjih korakov pri njenem uradnem potrjevanju kot kandidatke naše stranke. Kmalu bo čas, da se zberemo v Chicagu, kjer bomo skupaj praznovali in Američanom jasno povedali, da je demokratska stranka stranka svobode, demokracije, pravic in ljudi," sta v skupni izjavi dejala predsednica odbora za demokratsko nacionalno konvencijo Minyon Moore in predsednik Nacionalnega odbora stranke Jaime Harrison.

V predsedniško tekmo je vstopila, potem ko je aktualni predsednik Joe Biden 21. julija sporočil, da se ne bo potegoval za nov mandat in je svojo podporo izrekel podpredsednici. Ta je nato dobila tudi podporo večine uglednih demokratov.

Harrisova se bo tako novembra na volitvah pomerila z republikancem Donaldom Trumpom.