Kdo bo nasledil Marjana Šarca: na političnem parketu kroži več imen

Kdo bo na obrambnem ministrstvu nasledil novoizvoljenega evropskega poslanca Marjana Šarca? Medtem ko se Šarec, ki je bil na listi Gibanja Svobode izvoljen s preferenčnimi glasovi, mudi na še zadnji službeni poti v Bruslju, preden bo prav tam sedel v poslanske klopi, na domačem političnem prizorišču krožijo zelo različna imena. Od državnih sekretarjev Damirja Črnčeca in Rudija Medveda do svetovalca za nacionalno varnost Vojka Volka in nekdanjega načelnika Generalštaba Slovenske vojske Dobrana Božiča.