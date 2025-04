Kdo bo poleti stregel na Jadranski obali?

Turistična sezona je ogrožena, se razburjajo naši južni sosedi, ki vladajoči politiki očitajo, da je povzročila popoln kolaps. Hrvaški gostinci in drugi obrtniki so na nogah zaradi novega člena v zakonu o zaposlovanju tujih delavcev. Najeti jih ne more več vsakdo, ampak le podjetja z določenim mesečnim prometom. To je uničujoč udarec za vse sezonske dejavnosti, ki so bile čez zimo zaprte, so ogorčeni delodajalci.