Kdo bo prejel Nobelovo nagrado za mir? Tudi Trump med nominiranci

Med favoriti je vdova ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Julija Navalna. Poznavalci v Oslu ob tem menijo, da bi nagrado morali dobiti tisti, ki se z mirovnimi prizadevanji trudijo reševati pozabljene konflikte izven soja žarometov. Pri tem so izpostavili Sudan, Somalijo, Etiopijo in Eritrejo.

V smrtonosnem letu za novinarje, zlasti v Gazi, bi si jo po njihovi oceni zaslužile tudi mednarodne novinarske organizacije, kot sta Odbor za zaščito novinarjev in Novinarji brez meja.

Lani je nagrado prejela japonska organizacija Nihon Hidankyo, ki zastopa preživele žrtve napadov z jedrsko bombo v Nagasakiju in Hirošimi, za prizadevanja za prepoved jedrskega orožja.