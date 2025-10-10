Kdo bo prejel Nobelovo nagrado za mir? Tudi Trump med nominiranci

Med favoriti je vdova ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Julija Navalna. Poznavalci v Oslu ob tem menijo, da bi nagrado morali dobiti tisti, ki se z mirovnimi prizadevanji trudijo reševati pozabljene konflikte izven soja žarometov. Pri tem so izpostavili Sudan, Somalijo, Etiopijo in Eritrejo.
V smrtonosnem letu za novinarje, zlasti v Gazi, bi si jo po njihovi oceni zaslužile tudi mednarodne novinarske organizacije, kot sta Odbor za zaščito novinarjev in Novinarji brez meja.
Lani je nagrado prejela japonska organizacija Nihon Hidankyo, ki zastopa preživele žrtve napadov z jedrsko bombo v Nagasakiju in Hirošimi, za prizadevanja za prepoved jedrskega orožja.
Kdo je bil letos nominiran za Nobelovo nagrado za mir bo sicer v skladu s pravili ostalo skrivnost še 50 let, vendar so nekateri predlagatelji objavili svoje nominirance.
Tako je znano, da je med njimi tudi Donald Trump, ki je prepričan, da si nagrado zasluži zaradi svojih mirovnih prizadevanj. Trdi namreč, da je letos končal sedem vojn in da bo tudi osmo v Gazi. Norveški odbor, ki jo podeljuje, se je sicer zadnjič sestal v ponedeljek, še preden sta strani dosegli dogovor o prvi fazi načrta za mir v Gazi, ki ga je predlagal.
Nobelove nagrade bodo kot vsako leto podelili 10. decembra v Oslu in Stockholmu na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela, ki je umrl leta 1896. Vsaka nagrada prinaša ček v vrednosti okoli milijon evrov. Če je dobitnikov več, se znesek med njimi razdeli.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.