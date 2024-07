Kdo bo konkuriral Kamali Harris za demokratskega kandidata?

Gretchen Whitmer, guvernerka Michigana z dvema mandatoma, je vse bolj priljubljena demokratka, za katero tako ali tako številni že predvidevajo, da bo kandidirala leta 2028. V preteklosti je že vodila kampanjo za Bidna, za New York Times je tudi dejala, da si želi predsednika iz generacije X. Leta 2022 je tudi vodila kampanjo, po kateri so demokrati v Michiganu prevzeli nadzor nad državnim zakonodajnim zborom in guvernerskim dvorcem. In prav to ji je omogočilo uveljavitev številnih naprednih politik, vključno z zaščito dostopa do splava v Michiganu in sprejetjem ukrepov za varnost orožja.

In po tem ko je Biden odstopil, je Whitmorjeva dejala, da bo njeno delo enako kot prej. "Izvoliti demokrate in ustaviti Donalda Trumpa."