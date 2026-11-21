Razprave so potekale na konferenci 128 držav pogodbenic konvencije o konvencionalnem orožju v Ženevi. Delegati se več dni niso mogli uskladiti glede specifičnega mandata za začetek pogajanj o prepovedi avtonomnih oborožitvenih sistemov.

Pogovori so se zaključili danes malo pred 5. uro zjutraj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Države so se dogovorile, da bodo začele s pripravo mednarodnega instrumenta o smrtonosnih avtonomnih oborožitvenih sistemih, je novinarjem povedal predsednik konference Julien Thoni.

V naslednjih dveh letih naj bi države določile, "katero orožje se lahko v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom prepove in kateri sistemi ne bodo prepovedani, a jih bo mogoče regulirati," je Thoni povedal za AFP.

Dejal je, da bodo države pripravile dokument, nato pa se bodo odločile, ali naj gre za mednarodno pogodbo in v kakšnem obsegu naj bo ta zavezujoča.