Razprave so potekale na konferenci 128 držav pogodbenic konvencije o konvencionalnem orožju v Ženevi. Delegati se več dni niso mogli uskladiti glede specifičnega mandata za začetek pogajanj o prepovedi avtonomnih oborožitvenih sistemov.
Pogovori so se zaključili danes malo pred 5. uro zjutraj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Države so se dogovorile, da bodo začele s pripravo mednarodnega instrumenta o smrtonosnih avtonomnih oborožitvenih sistemih, je novinarjem povedal predsednik konference Julien Thoni.
V naslednjih dveh letih naj bi države določile, "katero orožje se lahko v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom prepove in kateri sistemi ne bodo prepovedani, a jih bo mogoče regulirati," je Thoni povedal za AFP.
Dejal je, da bodo države pripravile dokument, nato pa se bodo odločile, ali naj gre za mednarodno pogodbo in v kakšnem obsegu naj bo ta zavezujoča.
Poudaril je, da je že dogovor svetovnih vojaških sil o prizadevanjih za oblikovanje pravnega instrumenta o avtonomnem smrtonosnem orožju velik korak naprej.
Nad izidom pa so razočarane nevladne organizacije, ki so si želele pravno zavezujočih pravil glede uporabe teh sistemov.
"Države so sprejele oslabljen mandat, ki ne opredeljuje jasne poti k pravno zavezujočemu instrumentu," so sporočili iz organizacije Stop Killer Robots, ki povezuje več kot 300 organizacij po svetu.
Pravno zavezujoč dogovor je podprla tudi večina držav, a je temu nasprotovala peščica držav, ki takšno tehnologijo imajo, vključno z ZDA in Rusijo. Za vsak sklep je bilo potrebno soglasje.
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