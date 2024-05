PRENOS V ŽIVO: Kdo bo vodil Evropsko komisijo? Soočenje petih kandidatov

V soočenju, ki ga organizira EBU, nastopa pet kandidatov za predsednika oz. predsednico Evropske komisije. Sodelujejo Avstrijec Walter Baier iz Evropske levice, Italijan Sandro Gozi iz Renew Europe Now, aktualna predsednica Ursula von der Leyen iz Evropske ljudske stranke (EPP), Nemka Terry Reintke iz Evropskih zelenih in Luksemburžan Nicolas Schmit iz Stranke evropskih socialistov (PES).

Glavne teme soočenja so gospodarstvo, obramba in varnost, okolje, demokracija, migracije, inovacije in tehnologije.

Soočenje se je začelo ob 15. uri, trajalo pa bo predvidoma do 16.45. Poteka v plenarni dvorani Evropskega parlamenta v Bruslju. Razpravo lahko spremljate v živo, s slovenskim prevodom.