Kdo dostopa do naših pogovorov? Vse večja uporaba šifriranih platform

V svetu, kjer velik del našega vsakdana poteka na spletu, postaja ključno razumevanje, kdo ima dostop do naših pogovorov in iskanj, ter kako zaščititi svojo zasebnost v vse bolj povezanem okolju. V zadnjem času, ko so vladne agencije v ZDA pod pritiskom političnih sprememb, so novinarji začeli spodbujati uradnike, naj za stik uporabljajo šifrirane platforme, kot je Signal, ki omogočajo varno in zasebno komunikacijo.