Bizarno: kdo in zakaj domačinki okoli hiše postavlja vrtne palčke?

Na trenutke šaljiva, na trenutka bizarna in nenavadna skrivnost na Norveškem. Domačinka že več kot leto dni okoli hiše odkriva vrtne palčke, ki se nenapovedano pojavijo ponoči. Ali pa celo medtem, ko skoči v trgovino po kruh. Najde jih na stolih, mizah, pod oknom, sredi grede paradižnikov. Do zdaj se jih je pojavilo že več kot 80. Lastnica je za šaljive najdbe obtožila že svoje sosede in celo lastno hčer, a pravi, da so vsi vpletenost zanikali.