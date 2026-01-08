Kdo je 37-letnica, ki jo je ustrelil agent ICE?

V sredo zvečer se je v Minneapolisu zbralo na tisoče ljudi, ki so prižigali sveče in prinašali cvetje v spomin umorjeni 37-letni sokrajanki, ki jo je le nekaj ur prej ustrelil agent ameriške službe za priseljevanje in nadzor meja (ICE). Žrtev je Renee Nicole Good, mati treh otrok, poroča lokalni časnik Minnesota Star Tribune. Njena mati Donna Ganger je 37-letnico opisala kot "eno najprijaznejših oseb". "Bila je izjemno sočutna. Vse življenje je skrbela za ljudi. Bila je ljubeča, prizanesljiva in prijetna. Bila je neverjetno človeško bitje," je dejala za časnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

37-letnica je bila diplomirana anglistka, nagrajena pesnica in ljubiteljica filmov. Mestni svet Minneapolisa jo je v skupni izjavi opisal kot prebivalko, ki je bila ubita medtem ko je "skrbela za svoje sosede". V ločeni izjavi je senatorka iz Minnesote, Tina Smith, zapisala, da je zaradi smrti 37-letnice jezna in ima strto srce. Tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin je dejala, da je bila Goodova ustreljena, potem ko so ljudje začeli blokirati policiste med operacijo, povezano z imigracijami v mestu. Mati 37-letnice je zanikala, da bi bila Goodova del protestov, povezanih z ICE. Uradna razlaga omenjenega ministrstva je, da je agent ICE streljal, ker je ženska po njihovih navedbah skušala s svojim vozilom ogroziti ali poškodovati agente. Streljanje so opisali kot dejanje v "samoobrambi".