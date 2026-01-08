Naslovnica
Tujina

Kdo je 37-letnica, ki jo je ustrelil agent ICE?

Minneapolis, 08. 01. 2026 08.08 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Renee Nicole Good

ZDA pretresa incident, v katerem je agent ameriške službe za priseljevanje in nadzor meja ubil žensko v Minneapolisu. Gre za 37-letno mati treh otrok. Njena smrt je sprožila množične proteste ter poglobila politične napetosti.

V sredo zvečer se je v Minneapolisu zbralo na tisoče ljudi, ki so prižigali sveče in prinašali cvetje v spomin umorjeni 37-letni sokrajanki, ki jo je le nekaj ur prej ustrelil agent ameriške službe za priseljevanje in nadzor meja (ICE). 

Žrtev je Renee Nicole Good, mati treh otrok, poroča lokalni časnik Minnesota Star Tribune. Njena mati Donna Ganger je 37-letnico opisala kot "eno najprijaznejših oseb". "Bila je izjemno sočutna. Vse življenje je skrbela za ljudi. Bila je ljubeča, prizanesljiva in prijetna. Bila je neverjetno človeško bitje," je dejala za časnik. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

37-letnica je bila diplomirana anglistka, nagrajena pesnica in ljubiteljica filmov. Mestni svet Minneapolisa jo je v skupni izjavi opisal kot prebivalko, ki je bila ubita medtem ko je "skrbela za svoje sosede". V ločeni izjavi je senatorka iz Minnesote, Tina Smith, zapisala, da je zaradi smrti 37-letnice jezna in ima strto srce.

Tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin je dejala, da je bila Goodova ustreljena, potem ko so ljudje začeli blokirati policiste med operacijo, povezano z imigracijami v mestu. 

Mati 37-letnice je zanikala, da bi bila Goodova del protestov, povezanih z ICE. 

Uradna razlaga omenjenega ministrstva je, da je agent ICE streljal, ker je ženska po njihovih navedbah skušala s svojim vozilom ogroziti ali poškodovati agente. Streljanje so opisali kot dejanje v "samoobrambi". 

Preberi še Agent službe za priseljevanje in carine ZDA v Minneapolisu ubil žensko

Toda priče in lokalni uradniki, pa tudi posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, dogodek opisujejo povsem drugače. Župan Minneapolisa Jacob Frey je vladni opis dogodka označil za popolno bedarijo, agentom ICE pa zabrusil, naj se poberejo iz mesta. Guverner Minnesote Tim Walz pa je dejal, da je videl posnetek streljanja, in ljudi opozoril, naj ne verjamejo "propagandnemu stroju".

Policijski načelnik Minneapolisa Brian O'Hara je novinarjem na kratko opisal streljanje, vendar ni navedel, da bi voznica skušala komu škodovati. "Agent ICE, ki je danes v Minneapolisu ustrelil in ubil žensko, bi moral biti takoj aretiran in odpuščen. Naša skupnost je trenutno v veliki bolečini zaradi tega, kar se je zgodilo. To je nekaj, česar ljudje ne bodo sprejeli in ne bodo dopustili," pa je za CNN povedal član mestnega sveta Minneapolisa Jason Chavez.

Streljanje preiskujeta FBI in Oddelek za javno varnost zvezne države Minnesote.

renee nicole good agent ice streljanje zda minneapolis

