Najbolj gibčna Rusinja, domnevna Putinova ljubica, s katero naj bi imel ruski predsednik več otrok, celo dvojčici, ni nikoli potrdila razmerja z ruskim predsednikom. Tudi v Kremlju so takšne informacije zanikali.

Kot smo poročali, naj bi na seznam novih sankcij EU uvrstila tudi nekdanjo rusko gimnastičarko in domnevno partnerko ruskega predsednika Vladimirja Putina Alino Kabajevo. Če bo nov paket sankcij sprejet, bi to za Kabajevo pomenilo prepoved vstopa in zamrznitev premoženja v EU. Rusinja naj bi se sicer po nekaterih informacijah s njunimi štirimi otroki zadrževala v Švici.

icon-expand Alina Kabaeva FOTO: AP

38-letnica in Putin naj bi imela skupaj štiri otroke, dva fantka in dvojčici, par pa njunega razmerja in skupnih otrok v javnosti ni nikoli potrdil. Vsi štirje otroci naj bi se rodili v Švici in imeli švicarsko državljanstvo. Vsi, vključno z nekdanjo olimpijsko prvakinjo, naj bi imeli potne liste z lažnimi imeni. Kremelj tovrstna poročila o rojstvu Putinovih otrok zanika. Leta 2015 je Putino predstavnik za odnose z javnostmi dejal, da "informacije o rojstvu otrok, čigar oče je Vladimir Putin, ne ustrezajo resničnosti". Najbolj gibčna Rusinja Vladimir Putin je doslej vedno zanikal razmerje z žensko, ki si je zaradi svojih izjemnih uspehov pridobila naziv najbolj gibčne Rusinje. Alina Kabajeva je namreč ena najbolj priznanih in odlikovanih ritmičnih gimnastičark sploh, osvojila pa je dve olimpijski medalji, osvojila je 14 nazivov svetovne prvakinje in 21 evropskih naslovov.

icon-expand Alina Kabaeva FOTO: AP

Leta 1983 rojena Alina se je z ritmično gimnastiko začela ukvarjati že kot štiriletna deklica. Njena trenerka Irina Viner je za BBC povedala: "Nisem mogla verjeti svojim očem, ko sem jo prvič videla. Deklica ima redko kombinacijo dveh lastnosti, ki sta ključni v ritmični gimnastiki - gibljivosti in agilnosti." A tudi ona ni ubežala dopiškemu madežu in bila leta 2001 pozitivna na prepovedano snov. Nato se je preselila v politiko. Leta 2014 je bila imenovana v odbor nacionalne medijske hiše, ki je trenutno najbolj znana po tem, da širi lažne informacije, za svoje delo pa naj bi prejemala plačo v višini 9,5 milijonov evrov. Kdaj sta se s Putinom prvič srečala, ni znano, ni pa nič nenavadnega, da se olimpijski zmagovalci srečajo z ruskim predsednikom države. Obstaja fotografija para iz leta 2001, piše BBC.

icon-expand Alina Kabaeva FOTO: AP

Moskovsky Korrespondent je poročal o tem, da je ruski predsednik leta 2008 načrtoval ločitev od tedanje žene Ljudmile, da bi poročil Kabajevo. Oba sta zgodbo zanikala, kmalu po izidu zgodbe, pa so oblasti ukinile časopis. Putin in Ljudmila sta se razšla čez pet let, piše BBC. Kot smo že poročali, so peticijo za njen izgon ob začetku agresije na Rusijo podpisali državljani Rusije, Belorusije in Ukrajine, naslovili pa so jo Povežite Evo Braun z njenim voditeljem, kar se nanaša na Hitlerja in njegovo ljubico Evo Braun.