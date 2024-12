Kdo je Asad, ki je Siriji s trdo roko vladal skoraj četrt stoletja

Kljub skoraj plahemu videzu je Bašar al Asad od leta 2011, ko je tudi Sirijo zajela t. i. Arabska pomlad in je izbruhnil upor, ki je vodil v državljansko vojno, do pred nekaj dnevi kazal trdno odločenost ostati na oblasti, piše francoska tiskovna agencija AFP .

Bašar al Asad je pripadnik manjšinske skupine Alavitov in se je predstavljal kot zaščitnik manjšin v Siriji ter branik pred ekstremizmom in kaosom. Alaviti v večinsko sunitski Siriji predstavljajo približno 10 odstotkov prebivalstva.

Njegov oče Hafez al Asad je Sirijo vodil 30 let in je v državi vzpostavil režim, v katerem je lahko posameznik že za najmanjše nestrinjanje z oblastjo pristal v zaporu.

A so kmalu sledile sledile aretacije pripadnikov reformističnega gibanja in konec t. i. damaščanske pomladi, med katero so protestniki zahtevali pomilostitev političnih zapornikov in odpravo izrednih razmer, ki so bile v veljavi že od leta 1963.

Leta 2005, po umoru libanonskega premierja Rafika Haririja, v katerega naj bi bil vpleten Damask, so sirske sile po 29 letih zapustile Libanon.