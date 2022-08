Kdo je bil Ajman al Zavahiri, preden je postal vodja Al Kaide?

Zametke Al Zavahirijeve revolucionarne vloge politični analitiki vidijo v njegovem odporu do egipčanskega režima, ki je v času njegove mladosti za zapahe spravil posameznike, ki so zagovarjali teorije džihadistov. Al Zavahirijev prvotni cilj je bil zato odstraniti sekularno arabsko vlado in jo nadomestiti z režimi, ki jim vlada islam, poroča medij Foreign Policy.

Za Ajmana al Zavahirija , ki se je leta 1951 rodil v ugledni egipčanski družini, si verjetno marsikdo ni mislil, da bo postal revolucionar in vodja ene večjih terorističnih skupin na svetu. Njegovi sorodniki so imeli vidne položaje v egipčanski visoki družbi in tudi sam al Zavahiri je kasneje postal kirurg.

Zavahirijev boj proti sekularnim egipčanskim oblastem

Potem ko je Izrael v 60. letih prejšnjega stoletja zmagal v šestdnevni arabsko-izraelski vojni, se je veliko mladih Arabcev spraševalo, kaj je vzrok njihove nesreče. Mnogi so prišli do zaključka, da so njihovi voditelji obrnili hrbet islamu in da bo samo vneto sprejemanje vere izboljšalo situacijo. Takrat so se začeli Zavahirijevi odpori do Izraela, kasneje pa še do ZDA.

V 70. letih je predsednik Egipta postal Anwar Sadat, ki je bil sprva sicer odprt za širjenje islamskih idej, a je kasneje naredil premirje z Izraelom. V očeh radikalnih islamistov, kot je bil Zavahiri, pa je to pomenilo zavračanje islamskega zakona. Sadata so kasneje ubili zagovorniki radikalnega islama, in čeprav Zavahiri ni bil neposredno vpleten v njegov atentat, ga je policija priprla in v zaporu mučila. Zavahiri je dogodke iz ujetništva komentiral: "Najhujše pri ujetništvu je to, da se posameznika z mučenjem prisili v to, da izda skrivnosti svojih kolegov in zaveznikov."