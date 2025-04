Kdo je bil priljubljeni 'liberalni' papež: reformator in simbol upanja

Priljubljen je bil iz več razlogov, predvsem v Latinski Ameriki, Evropi in na Filipinih so ga številni videli kot reformatorja in simbol upanja. Že od začetka svojega pontifikata je bil osredotočen na skromnost in preprostost. "Moji ljudje so revni in jaz sem eden izmed njih," je večkrat javno ponovil in s temi besedami pojasnil svojo odločitev, da je že kot kardinal namesto v škofovski rezidenci živel v majhnem stanovanju, da se za razliko od mnogih drugih ni vozil z limuzino, pač pa z javnim prevozom, prav tako si je kuhal sam.

Veliko pozornosti je posvečal pomoči najrevnejšim. Leta 2001, ko je postal kardinal, je vernike pozval, naj denarja ne zapravljajo za drage letalske vozovnice za romanje v Rim in naj ta denar raje namenijo dobrodelnim ustanovam in pomagajo revežem. Ukvarjal se je tudi z vprašanjem migracij in okoljske krize.

Poleg tega je prvi papež iz Latinske Amerike in prvi jezuit na tem položaju, kar je velik premik za Katoliško cerkev. Veliko spoštovanja si je prislužil tudi zaradi bolj globalnega pogleda na svet in njegove sposobnosti, da je povezal z različnimi kulturami.

Večkrat je poudaril, da želi Cerkev narediti bolj vključujočo in odprto. Čeprav so mu nekateri očitali mizoginijo, je spodbujal večjo vlogo žensk v Cerkvi in odpravil nekatere tradicionalne prakse. Letos je žensko imenoval na čelo enega najvišjih upravnih organov rimske kurije. Vodenje dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, je prevzela italijanska redovnica Simona Brambilla. Že pred tem je na najvišje položaje v Vatikanski državi imenoval dve ženski, in sicer Barbaro Jatta za direktorico vatikanskih muzejev in Raffaello Petrini za generalno tajnico governatorata Vatikana.

Bil je tudi eden bolj liberalnih papežev. Čeprav je tudi sam sicer homoseksualnost označil za greh, je svoje stališče pripisal kulturnemu ozadju. Dodal je, da je greh tudi pomanjkanje ljubezni do drug drugega. "Moramo pa razlikovati med grehom in zločinom," je poudaril in dodal, da biti homoseksualec ni zločin.