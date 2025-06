Kdo je bil tarča Izraela? Padel generalmajor Hosein Salami

Po ocenah analitikov naj bi imel IRGC pod svojim okriljem do 200.000 vojakov, vpliv pa sega tudi na notranjo politiko, gospodarstvo in mednarodne operacije po vsej regiji.

Njegovo smrt so kasneje potrdili iranski državni mediji, ki so odgovornost pripisali izraelskemu režimu.

Napadi, ki jih izvajajo izraelske oblasti, so po besedah premierja Benjamina Netanjahuja usmerjeni proti iranskemu jedrskemu programu in najvišjemu vojaškemu vodstvu v državi. Izraelski napadi so med drugim zadeli tudi sedež IRGC v Teheranu, kjer se je Hosein Salami nahajal v času obstreljevanja.

Bil je eden ključnih zagovornikov razvoja iranskega balističnega raketnega programa in znan po ostrih izjavah proti ZDA in Izraelu. Leta 2019 je dejal, da so balistične rakete "konec zgodbe ameriških letalonosilk".

Iz IRGC so v uradni izjavi sporočili, da so "njihova poveljniška struktura in druge veje vojske popolnoma pripravljene na odločen in oster odziv." Vendar pa nekateri analitiki menijo, da bi lahko smrt Salamija in drugih poveljnikov ohromila iransko sposobnost hitrega odziva na izraelsko ofenzivo.

IRGC je pod Salamijevim vodstvom izvajal napade na ameriške in zavezniške cilje prek svojih milic v Iraku, Siriji, Jemnu in Libanonu ter krepil podporo Hutijem, ki so napadali ladje v Rdečem morju. Salami je osebno nadzoroval iranske napade z brezpilotnimi letali in raketami na Izrael aprila in oktobra 2024 – kar sta bila prva neposredna napada Irana na izraelsko ozemlje.