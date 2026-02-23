Naslovnica
Tujina

Od plačanega morilca do vodje kriminalnega imperija: 'Brutalen in neusmiljen'

Tapalpa, 23. 02. 2026 12.12 pred 38 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.K.
El Mencho

Kdo je bil narkošef, čigar smrt je zanetila kaos na ulicah? Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes je bil strah vzbujajoč mehiški narkošef in vodja neusmiljenega kartela. Obtožen je 'popolnega' načrta, kako ZDA 'zastrupiti' s smrtonosnim fentanilom.

Nekdanji policist Oseguera je postal eden najbolj iskanih ubežnikov na svetu, pri čemer so Združene države Amerike ponudile več kot deset milijonov dolarjev nagrade za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije, poroča CNN.

El Mencho
El Mencho
FOTO: Profimedia

Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes, ki je ustanovil in vodil kartel Jalisco New Generation (CJNG), je veljal za najmočnejšega mehiškega kartelnega šefa, odkar so v prejšnjem desetletju aretirali šefa kartela Sinaloa Joaquína El Chapa Guzmána.

Oseguera se je rodil julija 1966 v zahodni zvezni državi Michoacan, kasneje pa se je preselil v ZDA in je bil od devetdesetih let prejšnjega stoletja močno vpleten v trgovino z drogami, je sporočila ameriška agencija za boj proti drogam (DEA). Leta 1994 je bil obsojen zaradi zarote za distribucijo heroina in je tri leta preživel v ameriškem zaporu.

Vodja najmočnejšega kriminalnega imperija v državi

Po vrnitvi v Mehiko je delal kot policist, a je kmalu nadaljeval s kriminalnimi dejavnostmi, si okrepil vpliv v svetu drog in postal vodja enega najmočnejših kriminalnih imperijev v državi. CJNG je močno vpleten v proizvodnjo in trgovino z metamfetaminom in fentanilom ter nadzoruje več pristanišč za uvoz kemikalij, so sporočili ameriški organi. Kartel je glavni dobavitelj prepovedanega fentanila v ZDA, ki ustvarja milijarde dolarjev dobička, poleg tega pa je eden glavnih dobaviteljev kokaina, našteva DEA.

Preberi še Mehika 'v plamenih' po smrti narkošefa: 'Javilo se nam je osem Slovencev'

Uspelo mu je, da je ostal neopažen, obstaja namreč le peščica njegovih fotografij. Oseguera je imel dolgo kriminalno kariero, v kateri je veljal za neusmiljenega in brutalnega. Nekaj časa je bil vodja plačanih morilcev oziroma glavni morilec za kartel Milenio, potem pa je nadzoroval 'varnost' za Guzmanov kartel Sinaloa.

Po podatkih agencije DEA je CJNG nastal leta 2010. Kartel je hitro postal vpliven in si zagotovil pomembno prisotnost po vsej Mehiki ter postal ključni akter v svetovni trgovini z drogami. Po podatkih ameriškega zunanjega ministrstva gre za brutalno operacijo, odgovorno za poskuse atentatov na mehiške vladne uradnike ter umore rivalskih skupin in mehiških policistov. Kartel je svojo moč pokazal maja 2015, ko je sočasno blokiral številne ceste in sestrelil vojaški helikopter. V spopadih so bili ubiti trije vojaki.

Naslednje leto so tolpi pripisali odgovornost za predrzno ugrabitev Guzmanovega sina iz ene izmed restavracij v Puerto Vallarti. Teden dni kasneje je bil izpuščen. Kmalu ga je DEA dodala na svoj seznam najbolj iskanih oseb.

Razlagalnik

Joaquín El Chapo Guzmán je bil nekdanji vodja mehiškega narkokartela Sinaloa, ki velja za enega najmočnejših in najbolj vplivnih voditeljev organiziranega kriminala v zgodovini. Njegov kartel je bil odgovoren za tihotapljenje ogromnih količin mamil v ZDA in po svetu. Guzmán je bil večkrat aretiran in obsojen, vendar je bil znan tudi po svoji sposobnosti pobega iz zapora, kar je prispevalo k njegovem slovesu v svetu kriminala.

Fentanil je sintetični opioid, ki je močnejši od morfija in heroina. Uporablja se v medicini za lajšanje hudih bolečin, predvsem pri bolnikih s kroničnimi bolečinami ali po operacijah. Zaradi svoje izjemne moči in hitrega delovanja je izjemno nevaren, če se uporablja nezakonito ali brez zdravniškega nadzora. Majhna količina fentanila lahko povzroči preveliko odmerjanje, ki vodi do odpovedi dihanja in smrti. Njegova visoka moč in relativno nizki proizvodni stroški ga naredijo tudi zelo donosnega za narkokartele, kar povečuje njegovo prisotnost na črnem trgu.

DEA je kratica za Drug Enforcement Administration (Uprava za boj proti drogam), agencija ameriškega ministrstva za pravosodje, ki je odgovorna za izvrševanje zveznih zakonov o drogah in pregon kriminalnih organizacij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in tihotapljenjem prepovedanih snovi v Združene države Amerike. DEA sodeluje z drugimi domačimi in mednarodnimi agencijami za boj proti trgovini z drogami, razbijanje kriminalnih mrež in zmanjševanje ponudbe drog v ZDA.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes mehika karteli

Kmetje nezadovoljni, blokirali bodo številne ceste v državi

KOMENTARJI2

Odisej25
23. 02. 2026 13.02
Ta killer in terorist, bi moral iti v službo h CIA in postal bi iz terorista spoštovan državljan in dobrodelnež, tako kot je to postal današnji sirski predsednik.
Odgovori
+1
1 0
bu?e24 1
23. 02. 2026 13.04
Sej kot da ni biu že z njimi poglej kako opremo majo direkt iz cia kot isis
Odgovori
0 0
bibaleze
