Od plačanega morilca do vodje kriminalnega imperija: 'Brutalen in neusmiljen'

Nekdanji policist Oseguera je postal eden najbolj iskanih ubežnikov na svetu, pri čemer so Združene države Amerike ponudile več kot deset milijonov dolarjev nagrade za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije, poroča CNN.

El Mencho FOTO: Profimedia

Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes, ki je ustanovil in vodil kartel Jalisco New Generation (CJNG), je veljal za najmočnejšega mehiškega kartelnega šefa, odkar so v prejšnjem desetletju aretirali šefa kartela Sinaloa Joaquína El Chapa Guzmána. Oseguera se je rodil julija 1966 v zahodni zvezni državi Michoacan, kasneje pa se je preselil v ZDA in je bil od devetdesetih let prejšnjega stoletja močno vpleten v trgovino z drogami, je sporočila ameriška agencija za boj proti drogam (DEA). Leta 1994 je bil obsojen zaradi zarote za distribucijo heroina in je tri leta preživel v ameriškem zaporu.

Vodja najmočnejšega kriminalnega imperija v državi

Po vrnitvi v Mehiko je delal kot policist, a je kmalu nadaljeval s kriminalnimi dejavnostmi, si okrepil vpliv v svetu drog in postal vodja enega najmočnejših kriminalnih imperijev v državi. CJNG je močno vpleten v proizvodnjo in trgovino z metamfetaminom in fentanilom ter nadzoruje več pristanišč za uvoz kemikalij, so sporočili ameriški organi. Kartel je glavni dobavitelj prepovedanega fentanila v ZDA, ki ustvarja milijarde dolarjev dobička, poleg tega pa je eden glavnih dobaviteljev kokaina, našteva DEA.

Uspelo mu je, da je ostal neopažen, obstaja namreč le peščica njegovih fotografij. Oseguera je imel dolgo kriminalno kariero, v kateri je veljal za neusmiljenega in brutalnega. Nekaj časa je bil vodja plačanih morilcev oziroma glavni morilec za kartel Milenio, potem pa je nadzoroval 'varnost' za Guzmanov kartel Sinaloa. Po podatkih agencije DEA je CJNG nastal leta 2010. Kartel je hitro postal vpliven in si zagotovil pomembno prisotnost po vsej Mehiki ter postal ključni akter v svetovni trgovini z drogami. Po podatkih ameriškega zunanjega ministrstva gre za brutalno operacijo, odgovorno za poskuse atentatov na mehiške vladne uradnike ter umore rivalskih skupin in mehiških policistov. Kartel je svojo moč pokazal maja 2015, ko je sočasno blokiral številne ceste in sestrelil vojaški helikopter. V spopadih so bili ubiti trije vojaki. Naslednje leto so tolpi pripisali odgovornost za predrzno ugrabitev Guzmanovega sina iz ene izmed restavracij v Puerto Vallarti. Teden dni kasneje je bil izpuščen. Kmalu ga je DEA dodala na svoj seznam najbolj iskanih oseb.