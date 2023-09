Kdo je bil zloglasni 'zadnji Boter'? 'Skrivnosti Cose Nostre je odnesel v grob'

Po smrti šefa zloglasne mafijske organizacije Cosa Nostra poznavalci govorijo o koncu določene ere za mafijo, "zadnjem Botru", ki ga ne more nadomestiti nihče, saj velikih šefov, kot jih ta potrebuje, ni več. Kaj torej njegova smrt pomeni za sicilijansko mafijo? Kdo je pravzaprav bil Matteo Messina Denaro, ki je ubijal odvetnike in mučil otroke, se skoraj tri desetletja uspešno izogibal organom pregona, nato pa zbolel za rakom na črevesju in umrl, star 61 let?

Ko so ga po treh desetletjih na begu nekega mrzlega jutra januarja letos prijeli na eni od zasebnih klinik v Palermu, kjer se je zdravil pod lažno identiteto, je zloglasni italijanski mafijski šef Matteo Messina Denaro nosil uro, vredno 35.000 evrov. 61-letnik je bil eden najbolj iskanih italijanskih ubežnikov, a kljub njegovi krvavi preteklosti je aretacija, v kateri je sodelovalo več kot 100 pripadnikov varnostnih sil, minila brez nasilja. Le osem mesecev po tem je v bolnišnici San Salvatore umrl po bitki proti svojemu najmočnejšemu nasprotniku – raku debelega črevesja.

Prvi umor pri 18 letih Messina Denaro, znan tudi kot "Diabolik", neulovljiv fikcijski lik iz stripovske serije, se je rodil aprila 1962 v Castelvetranu na Siciliji. Njegov oče Francesco, znan kot Don Ciccio, je bil vodja sicilijanske mafije Cosa Nostra v pokrajini Trapani. Messina je bil vse od rane mladosti vpet v mafijski način življenja, prav tako njegova brat in sestra. Pri 14 letih naj bi se naučil rokovati s pištolo, svoj prvi umor pa naj bi zagrešil pri 18 letih, poroča Sky News. V letih, ki so sledila, je bil obsojen za številne zločine – za nekatere so mu sodili v odsotnosti, ko je bil na begu. Tako je na primer leta 1992 naročil umora dveh tožilcev, znanih borcev proti mafiji Giovannija Falconeja in Paola Borsellina. Zadnjo dosmrtno kazen je prejel leta 2020 zaradi bombnih napadov v Milanu, Firencah in Rimu, v katerih je umrlo 10 ljudi. Da bi preprečili, da bi mafijski spreobrnjenec Santino Di Matteo v tem primeru pričal proti Cosa Nostri, so ugrabili njegovega 11-letnega sina. Messina Denaro je bil del skupine, ki naj bi fanta, po 779 dneh, ko so ga držali za talca, mučila, preden ga je zadavila in raztopila v kislini. Koliko ljudi je ubil posredno ali neposredno, ni znano, a sam naj bi se nekoč pohvalil, da je "povsem sam napolnil pokopališče".

Izginil leta 1993 Messina Denaro je izginil na počitnicah v Toskani poleti 1993, v času, ko so karabinjeri aretirali nekdanjega šefa mafije Salvatoreja Riino. Vseh 30 let na begu je imel lagodno življenje – igral je videoigrice in se zabaval s številnimi dekleti, poroča Washington Post. Europol ga je uvrstil med najbolj iskane ljudi v Evropi, iskali so ga mnogi, a brez uspeha. Bil je dovolj spreten, da se je dolga leta izmikal organom pregona, in imel je dovolj mafijskih prijateljev, ki so ga opozarjali na policijske racije ter ga premikali iz skrivališča v skrivališče. Zaradi strogega kodeksa molka, znanega kot "omerta", nihče ni nikoli izdal njegovega bivališča. Policija je bila večkrat speljana na lažno sled, leta 2021 je na primer na Nizozemskem aretirala navijača formule ena iz Liverpoola, potem ko so ga zamenjali za Messino Denara. Leta 2015 je policija odkrila, da je šef mafije s svojimi najožjimi sodelavci komuniciral prek t. i. sistema pizzini, kar v italijanščini pomeni majhni koščki papirja, v okviru katerega so na kmetiji na Siciliji pod skalo puščali drobne, zložene papirnate lističe s sporočili. Aretacija in zdravljenje Messina Denaro, ki naj bi imel v svoji dnevni sobi obešene plakate iz filmov Boter in Joker, je bil znan kot mojster prevare. Več kot eno leto je na kliniki Maddalena, kjer so ga aretirali, prejemal kemoterapijo. Pri aretaciji je, kot že omenjeno, sodelovalo več kot 100 pripadnikov karabinjerjev, zasegli so več kot tri milijarde premoženja, ki je pripadalo njegovim sorodnikom in sodelavcem, ter aretirali še več drugih ljudi. Odpeljali so ga na zdravljenje, s čimer se je končalo njegovo mafijsko, najbrž pa tudi pravo življenje.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Luciano Mutti, direktor onkološke enote bolnišnice San Salvatore v L'Aquili, je povedal, da je bil Messina Denaro odločen, da se bo boril proti raku. A njegova oskrba je bila zaradi strogega varovanja precej težavna. "Ves čas smo imeli paznike, pa tudi 'normalno' policijo, organe kazenskega pregona vseh vrst, celo vojsko," je razkril v telefonskem intervjuju za The Washington Post. "Bilo je malo zapleteno." Po njegovih besedah je imel raka 4. stopnje in je vse do konca ostal zelo spoštljiv do osebja. "Bil je človek, ki se je opravičil, če se ni obril. Mislim, da imajo v njihovem svetu pravila, ki so nam tuja," je še dejal Mutti. 'S seboj je odnesel svoje skrivnosti' Njegova aretacija je prinesla olajšanje za žrtve njegovih napadov, sam pa je ves čas vztrajal, da je nedolžen. V intervjujih po aretaciji je celo zanikal, da bi bil kdajkoli član Cosa Nostre. Državni radio je poročal, da je Messina vse do smrti zavračal pogovor z oblastmi, češ da bo vse svoje skrivnosti o kriminalni združbi Cosa Nostra odnesel v grob.