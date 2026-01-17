Kdo je 'bogat idiot', kdo 'popoln idiot' in koga je treba odpustiti?

Besedni obračun med Elonom Muskom in izvršnim direktorjem Ryanaira Michaelom O'Learyjem je izbruhnil, potem ko je O'Leary v radijskem intervjuju za irski Newstalk zavrnil Muska in njegovo satelitsko internetno podjetje. Zaradi odločitve, da Ryanair ne namesti sistema Starlink, je Musk O'Learyja najprej označil za "neobveščenega", O'Leary pa je dejal, da Musku "ne bo posvečal prav nobene pozornosti", poroča Politico.

"Je idiot – zelo bogat, a še vedno idiot," je nato O'Leary komentiral Muska. Muskovo družbeno omrežje X pa je opisal kot "greznico".

Musk je v odgovoru na omrežju X zapisal: "Direktor Ryanaira je popoln idiot. Odpustite ga." V objavi je O'Learyju očital, da se je pri oceni vpliva Starlinka na porabo goriva zmotil "za desetkrat" ter dodal: "Odpustite tega bebca."