Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kdo je 'bogat idiot', kdo 'popoln idiot' in koga je treba odpustiti?

New York, 17. 01. 2026 14.32 pred 45 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Ne.M.
Elon Musk

Nestrinjanje glede brezžičnega interneta med letom se je sprevrglo v besedno vojno med enim najbogatejših ljudi na svetu in najbolj glasnim letalskim šefom v Evropi.

Elon Musk
Elon Musk
FOTO: Shutterstock

Besedni obračun med Elonom Muskom in izvršnim direktorjem Ryanaira Michaelom O'Learyjem je izbruhnil, potem ko je O'Leary v radijskem intervjuju za irski Newstalk zavrnil Muska in njegovo satelitsko internetno podjetje. Zaradi odločitve, da Ryanair ne namesti sistema Starlink, je Musk O'Learyja najprej označil za "neobveščenega", O'Leary pa je dejal, da Musku "ne bo posvečal prav nobene pozornosti", poroča Politico.

"Je idiot – zelo bogat, a še vedno idiot," je nato O'Leary komentiral Muska. Muskovo družbeno omrežje X pa je opisal kot "greznico".

Musk je v odgovoru na omrežju X zapisal: "Direktor Ryanaira je popoln idiot. Odpustite ga." V objavi je O'Learyju očital, da se je pri oceni vpliva Starlinka na porabo goriva zmotil "za desetkrat" ter dodal: "Odpustite tega bebca."

Michael O'Leary
Michael O'Leary
FOTO: Shutterstock

Za izmenjavo žaljivk se skriva vsebinsko nesoglasje glede stroškov in zmogljivosti letal. Ryanair je javno izključil namestitev Starlinka na več kot 600 svojih letalih Boeing 737, saj trdi, da bi zunanje antene povečale zračni upor in porabo goriva. O'Leary meni, da bi tehnologija povzročila za približno dva odstotka večjo porabo goriva in bi letalsko družbo lahko stala več sto milijonov dolarjev na leto. Kompromis po njegovih besedah nima smisla na kratkih letih, kjer potniki verjetno niso pripravljeni plačati za povezljivost.

Musk tem številkam oporeka, pri čemer se sklicuje na letalske družbe, ki že letijo z letali, opremljenimi s Starlinkom, in trdi, da bo hiter internet vse bolj vplival na izbiro potnikov.

spor elon musk ryanair

Grenlandci in Danci v en glas: 'Kalaallit Nunaat!'

Hamenej odgovornost za žrtve med protesti pripisal Trumpu

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arrya
17. 01. 2026 16.28
Dejansko je to kar je rekel direktor čisto pravilno. X je postal pravi pokazatelj človeške zlobe, kjer še tako dobronamerna objava prejeme več negativne pozornosti kot pa dejanskega normalnega odziva. Na misel pride stavek, ki sem ga slišal pred časom: tla v peklu so tlakovana z obajavami iz X-a.
Odgovori
0 0
2mt8
17. 01. 2026 16.28
Še na Zahodu imaš leve in desne. Je pa res, da na Zahodu levi nimajo veze z Moskvo, tako kot npr. pri nas.
Odgovori
0 0
proofreader
17. 01. 2026 16.11
Musk je tudi napisal, da bo kupil Ryanair in za direktorja dal nekoga, ki mu je dejansko ime Ryan. Namreč za Twitter je odštel več kot je vreden Ryanair. Trenutno ima dovolj premoženja, da kupi 16 podjetij vrednosti Ryanaira.
Odgovori
+1
2 1
Cmrlj3
17. 01. 2026 16.24
In kaj, a če hočeš kupit ti bojo kar avtomatsko prodali?
Odgovori
+1
1 0
ata_jez
17. 01. 2026 15.58
Jaz se počutim rahlo butastega, ker sem to sploh šel brat. 😖
Odgovori
+13
13 0
3320.
17. 01. 2026 15.51
Musk naj kupi Ryanair in mu da odpoved, potem oa naj firmo zapre ker so itak cirkus.
Odgovori
-8
5 13
macolagobec
17. 01. 2026 15.59
Leteči cirkus.
Odgovori
+3
5 2
Greznica
17. 01. 2026 16.22
še nisi letel z Ryanair ... no jaz nism videl cirkusa v kabini ... trolko!
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
zadovoljna
Portal
Slovenka v finalu izbora za Evrovizijo 2026
Obudite strast: Je načrtovana intimnost res sovražnik romantike?
Obudite strast: Je načrtovana intimnost res sovražnik romantike?
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
vizita
Portal
Zaradi tega se lahko še bolj zredite
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
cekin
Portal
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
moskisvet
Portal
V obleki brez modrčka: vse oči so bile uprte vanjo
Ključ do uspeha: preverjena metoda za doseganje ciljev
Ključ do uspeha: preverjena metoda za doseganje ciljev
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
dominvrt
Portal
Sobne rastline pozimi: zakaj jim januar povzroča največ težav?
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Sladek vikend brez stresa: 5 preprostih sladic, ki vedno uspejo
Sladek vikend brez stresa: 5 preprostih sladic, ki vedno uspejo
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Tako boste pripravili noro dobre njoke
voyo
Portal
Razkrito
Čao Bela
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450