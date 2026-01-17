Kdo je 'bogat idiot', kdo 'popoln idiot' in koga je treba odpustiti?

Besedni obračun med Elonom Muskom in izvršnim direktorjem Ryanaira Michaelom O'Learyjem je izbruhnil, potem ko je O'Leary v radijskem intervjuju za irski Newstalk zavrnil Muska in njegovo satelitsko internetno podjetje. Zaradi odločitve, da Ryanair ne namesti sistema Starlink, je Musk O'Learyja najprej označil za "neobveščenega", O'Leary pa je dejal, da Musku "ne bo posvečal prav nobene pozornosti", poroča Politico.
"Je idiot – zelo bogat, a še vedno idiot," je nato O'Leary komentiral Muska. Muskovo družbeno omrežje X pa je opisal kot "greznico".
Musk je v odgovoru na omrežju X zapisal: "Direktor Ryanaira je popoln idiot. Odpustite ga." V objavi je O'Learyju očital, da se je pri oceni vpliva Starlinka na porabo goriva zmotil "za desetkrat" ter dodal: "Odpustite tega bebca."
Za izmenjavo žaljivk se skriva vsebinsko nesoglasje glede stroškov in zmogljivosti letal. Ryanair je javno izključil namestitev Starlinka na več kot 600 svojih letalih Boeing 737, saj trdi, da bi zunanje antene povečale zračni upor in porabo goriva. O'Leary meni, da bi tehnologija povzročila za približno dva odstotka večjo porabo goriva in bi letalsko družbo lahko stala več sto milijonov dolarjev na leto. Kompromis po njegovih besedah nima smisla na kratkih letih, kjer potniki verjetno niso pripravljeni plačati za povezljivost.
Musk tem številkam oporeka, pri čemer se sklicuje na letalske družbe, ki že letijo z letali, opremljenimi s Starlinkom, in trdi, da bo hiter internet vse bolj vplival na izbiro potnikov.
