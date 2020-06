Domnevni morilec: Vem vse o tem, kaj se je zgodilo z Madeleine McCann

Prejšnji četrtek je nemški državni tožilec Hans Christian Wolters presenetil svetovno javnost z izjavo, da imajo osumljenca, ki so ga obtožili za umor Madeleine McCann. "Iz tega lahko sklepate, da menimo, da je deklica mrtva," je dejal. Dan kasneje so se na to prek svojega predstavnika za stike z javnostjo odzvali dekličini starši, Gerry in Kate McCann. "Rekli so, da je mrtva, a za to nimajo dokaza. Portugalska in britanska policija primer še vedno obravnavata kot iskanje pogrešane osebe. Ne bova nehala upati, da je najina punčka živa, vse dokler nama ne bo nekdo predložil neizpodbiten dokaz, da temu ni tako," sta po poročanju britanskega Telegrapha povedala McCannova.

Kmalu se je izvedelo, kdo je obtoženec, o katerem je govoril nemški tožilec: gre za 43-letnega Christiana Brücknerja. Britanski in nemški mediji so mrzlično začeli brskati po njegovi temačni preteklosti.

Rodil se je kot Christian Fischer, mama ga je dala v posvojitev

Po poročanju nemškega Die Spiegla se je rodil leta 1976 kot Christian Fischer. Mama se mu je ob rojstvu odrekla, posvojila sta ga zakonca Brigitte in Fritz Brückner. Ko so pred nekaj dnevi na vrata njunega doma v Bergtheimu, kakšnih 15 kilometrov severneje od Würzburga na Bavarskem, potrkali britanski novinarji, jim je Brigitte dejala, da za svojega posvojenega sina že dolgo ni slišala in da o njem tudi noče ničesar slišati. Sosedje so dodali, da je bil vso otroštvo "zelo težaven otrok" in da ga je bilo nemogoče imeti pod nadzorom.

Kot je poročal nemški Bild, je Brückner policijsko kartoteko dobil že pri rosnih 15 letih, takrat so ga obravnavali zaradi ropa. Dve leti kasneje, leta 1994, je na otroškem igrišču v Würzburgu spolno nadlegoval šestletno deklico. Po poročanju nemškega časnika je pristopil do nje in jo začel otipavati, deklica je zakričala, Brückner pa je ob njeni reakciji zbežal stran. Nekaj tednov kasneje naj bi med pohajkovanjem po mestu pred devetletnim dečkom slekel hlače. Zaradi prijav o spolnem nadlegovanju so ga kmalu za tem obsodili na dve leti pogojne zaporne kazni, a je že med prestajanjem le-te pobegnil na portugalsko obalo.

Leta 1995 je prvič prispel v Praio da Luz, priljubljeno portugalsko letovišče, od koder je 12 let kasneje izginila Maddie.

Po 20 letih spet odprli primer o izginulem dečku Reneju

Brückner, ki naj bi na Portugalsko prišel le z nahrbtnikom in najbolj osnovnimi potrebščinami, si je za preživetje iskal občasne službe, večinoma kot natakar v tamkajšnjih barih in hotelih.

Na začetku poletja, 21. junija 1995, je s plaže v Aljezuru, kakšnih 30 kilometrov od Praie da Luz, izginil takrat šestletni Rene Hasse. Po besedah njegove mame se je zgodilo na sprehodu po plaži. Da je sin tekel naprej in da ga je le za sekundo spustila izpred oči, je v solzah pojasnjevala. Kasneje so na obali našli njegova oblačila, policija pa je predvidevala, da je deček utonil v morju, a starši se s tem nikoli niso sprijaznili. Izginotje so aktivno nehali preiskovati štiri leta kasneje, čeprav je primer uradno še vedno odprt.

Po tem, ko so nemški kriminalisti med preiskovanjem primera Madeleine McCann povezali datume in kraje, kjer se je gibal Brückner, so začeli domnevati, da bi bil njihov osumljenec lahko vpleten tudi v Renejevo izginotje. "To je prvič po 20 letih, da se mi je oglasila policija v zvezi s pogrešanim sinom," je za nemški časnik Kölner Stadt-Anzeigerpovedal dečkov oče Andreas Hasse. Kot je še dejal, verjame, da bi bila lahko izginotja obeh otrok povezana.

Brutalno posilil 72-letno ameriško turistko