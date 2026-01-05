Kdo je prva dama Venezuele in 'prvoborka' čavizma?

Cilia Flores je bila v zadnjem desetletju ena najmočnejših in najvplivnejših osebnosti v venezuelskih političnih krogih in je pomembno vplivala na odločitve, ki jih je sprejemala vlada Nicolasa Madura. Med Madurovo 12-letno oblastjo je opustila javno podobo, ki jo je ohranjala med predsedovanjem nekdanjega predsednika Huga Chaveza in se umaknila v ozadje. Njeni javni nastopi so bili redki, skoraj vedno se je pojavila le ob boku svojega moža. To pa ne pomeni, da je bil njen vpliv bistveno manjši, poroča španski časnik El Pais. Floresova je Madura spoznala v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je kot mlada in obetavna odvetnica prevzela obrambo snovalcev neuspelega poskusa državnega udara leta 1992. Med njimi je bil glavni Hugo Chavez, ki je kasneje postal predsednik Venezuele. Maduro pa je bil takrat Chavezov varnostnik. "Bila je odvetnica več zaprtih domoljubnih vojaških častnikov. Bila je odvetnica poveljnika Chaveza in biti odvetnica poveljnika v zaporu je težko. Spoznal sem jo v teh letih boja, padla mi je v oči," je po pisanju BBC nekoč dejal Maduro.

Po tem, ko je Chavez leta 1998 zmagal na predsedniških volitvah, se je Floresova hitro povzpela po politični lestvici, leta 2000 pa se je pridružila državnemu zboru in šest let kasneje prevzela njegovo vodenje. Šest let je vodila praktično enostrankarski parlament, medtem ko so glavne opozicijske stranke zavračale sodelovanje na volitvah, češ da te niso svobodne in poštene. Po smrti Chaveza sta se Maduro in Floresova poročila in formalizirala večletno razmerje, v katerem sta skupaj vzgajala otroke iz svojih prejšnjih razmerij: tri njene in enega njegovega.

Cilia Flores in Nicolas Maduro FOTO: AP

Obtožbe o korupciji