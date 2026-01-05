Naslovnica
Kdo je prva dama Venezuele in 'prvoborka' čavizma?

Caracas / New York, 05. 01. 2026 12.13 pred 48 minutami 3 min branja 13

Avtor:
M.S.
Cilia Flores

Američani med vojaško operacijo v venezuelskem Caracasu niso zajeli le predsednika Nicolasa Madura, temveč tudi njegovo soprogo Cilio Flores. 69-letnica, ki jo je Maduro poimenoval 'prvoborka čavizma', je v zadnjih letih gradila svoj lasten politični kapital in postala ena najvplivnejših žensk v Venezueli. Kot prva dama je v zakulisju skrbela za ohranitev hegemonije čavizma.

Cilia Flores je bila v zadnjem desetletju ena najmočnejših in najvplivnejših osebnosti v venezuelskih političnih krogih in je pomembno vplivala na odločitve, ki jih je sprejemala vlada Nicolasa Madura.

Med Madurovo 12-letno oblastjo je opustila javno podobo, ki jo je ohranjala med predsedovanjem nekdanjega predsednika Huga Chaveza in se umaknila v ozadje. Njeni javni nastopi so bili redki, skoraj vedno se je pojavila le ob boku svojega moža. To pa ne pomeni, da je bil njen vpliv bistveno manjši, poroča španski časnik El Pais.

Floresova je Madura spoznala v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je kot mlada in obetavna odvetnica prevzela obrambo snovalcev neuspelega poskusa državnega udara leta 1992. Med njimi je bil glavni Hugo Chavez, ki je kasneje postal predsednik Venezuele. Maduro pa je bil takrat Chavezov varnostnik.

"Bila je odvetnica več zaprtih domoljubnih vojaških častnikov. Bila je odvetnica poveljnika Chaveza in biti odvetnica poveljnika v zaporu je težko. Spoznal sem jo v teh letih boja, padla mi je v oči," je po pisanju BBC nekoč dejal Maduro.

Preberi še Kako so ugrabili Madura: 'Vedeli smo, kje je spal, kaj je jedel, kaj je oblačil ...'

Po tem, ko je Chavez leta 1998 zmagal na predsedniških volitvah, se je Floresova hitro povzpela po politični lestvici, leta 2000 pa se je pridružila državnemu zboru in šest let kasneje prevzela njegovo vodenje.

Šest let je vodila praktično enostrankarski parlament, medtem ko so glavne opozicijske stranke zavračale sodelovanje na volitvah, češ da te niso svobodne in poštene. Po smrti Chaveza sta se Maduro in Floresova poročila in formalizirala večletno razmerje, v katerem sta skupaj vzgajala otroke iz svojih prejšnjih razmerij: tri njene in enega njegovega.

Cilia Flores in Nicolas Maduro
Cilia Flores in Nicolas Maduro
FOTO: AP

Obtožbe o korupciji

Z leti je Floresova spretno širila svoj vpliv na sodno vejo oblasti in si gradila obsežno mrežo stikov in zaveznikov. Med utrjevanjem svoje moči pa si je nabrala tudi sovražnike in obtožbe o korupciji ter nepotizmu. Med drugim naj bi na pomembne položaje v državi imenovala številne svoje najožje družinske člane, opozicija pa jo je kritizirala tudi zaradi njenega domnevnega prevelikega zapravljanja v gospodarsko obubožani državi in napihovanja plač poslancev.

Novembra 2015 sta bila njena nečaka aretirana na Haitiju v tajni operaciji ameriške uprave za boj proti drogam. Agenti DEA so ju ujeli pri poskusu tihotapljenja 800 kilogramov kokaina v ZDA. Floresova je takrat ameriške oblasti obtožila, da so ugrabile njena nečaka, a je sodišče oba spoznalo za kriva in ju obsodilo na 18 let zapora. V Venezuelo sta se lahko vrnila leta 2022 v okviru izmenjave zapornikov pod Bidnovo administracijo.

Trumpova administracija je sicer nedavno napovedala nove sankcije proti nečakoma. Kot je takrat dejal ameriški finančni minister Scott Bessent, Maduro in njegovi sodelavci "preplavljajo ZDA z drogami, ki zastrupljajo ameriško ljudstvo".

Floresova je ves čas zanikala vse obtožbe in svoje glasne kritike označevala za "plačance". Ko so se polemike okoli nje začele stopnjevati sredi družbeno-ekonomskega propada države, se je Floresova odločila sprejeti bolj apolitičen in družinsko usmerjen pristop. Za kratek čas je celo vodila pogovorno oddajo En familia con Cilia (V krogu družine s Cilio, op. a) na venezuelski televiziji, v kateri je razpravljala o vsakdanjih, nepolitičnih temah.

Cilia Flores se bo danes popoldne skupaj z možem pojavila na newyorškem sodišču. Zakonca in do nedavnega še prvi mož in dama Venezuele se bosta morala soočiti z obtožbami o trgovini z drogami, orožjem ter narkoterorizmu.

Cilia Flores venezuela

Kako so ugrabili Madura: 'Vedeli smo, kje je spal, kaj je jedel, kaj je oblačil ...'

2,8 milijona evrov za ribo

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
05. 01. 2026 13.01
Venezuela ima toliko nafte, da bi lahko bila država z nulto davčno stopnjo kot jih imajo ene države bogate z nafto. Raje imajo diktatotorja, ki ima bilijarde spokradeno narod pa siromašen.
Odgovori
0 0
AleksanderS
05. 01. 2026 12.59
Slovenija ima spoštovanega balkanskega bojevnika, ki si je s kokainom prislužil enormno imetje. Njegov bivši šef je že leta v zaporu v Srbiji. Premislite o tem.
Odgovori
0 0
MasteRbee
05. 01. 2026 12.50
Narkotiki zastrupljajo ameriško ljudstvo, pri nas pa kar oblast.
Odgovori
+0
1 1
bu?e24 1
05. 01. 2026 12.59
Dej dej sej je mi 16 in cia in mossad glvni za drogo
Odgovori
0 0
Pikopiko
05. 01. 2026 12.50
Kako strašno se tovariši trudijo, da bi te levičarje oprali. Posebno Mekina.
Odgovori
+1
1 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 12.47
Vse za višjo urno postavko v Venezueli. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Odgovori
0 0
Rothschild1
05. 01. 2026 12.39
Kot vse kaze, bodo Americani vajo ta teden ponovili. In se to Cavistko strpali v zapor
Odgovori
+1
1 0
Peni Stojanović
05. 01. 2026 12.58
zelezo se kuje dok je vroce anje
Odgovori
0 0
Trikrat cepljen
05. 01. 2026 12.36
Koliko pozornosti nekaterim, ki še slišali niso za Slovenijo.
Odgovori
+1
1 0
Rudar1
05. 01. 2026 12.35
Maduro tipičen levičar. Nekoč voznik tovornjaka,danes pa lastnik vil, zlata,milijonov... No v zaporu mu nič ne bo koristilo
Odgovori
+7
8 1
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 12.38
Tk ko Đej, Lunatik, Fata, Asta, in tako naprej ter nazaj...
Odgovori
+5
5 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 12.32
Kaj pa Mačadica in Gujdo?
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
