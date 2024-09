Kdo je dobil najboljše resorje in kdo najmanj zaželjenega?

Ursula von der Leyen je na tiskovni konferenci v Strasbourgu predstavila komisarsko ekipo, kot si jo je zamislila. V njej je 40 odstotkov žensk (11 komisark) in 60 odstotkov moških, nekoliko pa je razmerje zasukala pri izbiri svojih podpredsednikov, kjer sta dva moška in štiri ženske. Kako je von der Leynova razdelila resorje? Komu so pripadla tista najbolj zaželena in kdo je dobil "najslabšega"?

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je ob 9. uri na povabilo predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsola najprej udeležila izrednega zasedanja konference predsednikov parlamenta. Predsednica parlamenta je nemško političarko povabila na pogovor o strukturi in portfeljih prihodnje komisije. In čeprav je bilo pričakovano, da bo von der Leynova pred tiskovno konferenco Parlamentu predstavila tudi imena komisarskih kandidatov, pa se to ni zgodilo. Imena je razkrila šele na tiskovni konferenci, na kateri je povedala, da je med komisarji 11 žensk oz. 40 odstotkov komisark in 60 odstotkov komisarjev.

Nekoliko je razmerje obrnila pri imenovanju podpredsednikov, med katerimi so štiri ženske in dva moška. Španka Teresa Ribera bo skrbela za čist, pravičen in konkurenčen prehod, Finka Henna Virkkunen za tehnološko suverenost, varnost in demokracijo, Francoz Stéphane Séjourné za blaginjo in industrijsko strategijo, Estonka Kaja Kallas bo visoka predstavnica za zunanjo in varnostno politiko, Romunka Roxana Mînzatu bo skrbela za ljudi, veščine in pripravljenost, Italijan Raffaele Fitto pa bo podpredsednik za kohezijo in reforme. Madžaru resor, ki si ga ni želel nihče Kdo, poleg neuradne slovenske kandidatke Marte Kos, ki ji je pripadel resor za širitev, pa je še med imenovanimi kandidati?