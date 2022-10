Kdo je general, ki bo za Putina vodil rusko invazijo v Ukrajini?

Javnosti je Surovikin res postal znan že avgusta 1991, ko je svojim vojakom ukazal, naj streljajo na prodemokratične protestnike. Na protestih med državnim udarov so tako vojaki v Moskvi ubili tri protestnike. Šest mesecev kasneje so Surovikina zaradi ukaza tudi zaprli, a ga kasneje brez sojenja izpustili. Takratni ruski predsednik Boris Jelcin je namreč sklenil, da je general samo sledil višjim ukazom, poroča Euronews .

" Več kot 30 let je bila Surovikinova kariera prepredena z obtožbami o korupciji in brutalnosti," so zapisali britanski obveščevalci, poroča The Guardian .

Štiri leta kasneje je bil Surovikin obsojen še nezakonite trgovine z orožjem, vendar je bila tudi ta obtožba kasneje razveljavljena, poroča Al Jaezeera.

"Zelo simbolično je, da je Sergej Surovikin, edini častnik, ki je avgusta 1991 ukazal streljati na revolucionarje in dejansko ubil tri ljudi, zdaj odgovoren za to zadnje prizadevanje za obnovitev Sovjetske zveze," je zapisal Grigorij Judin, ruski politični znanstvenik in sociolog. "Ti ljudje so vedeli, kaj počnejo, in vedo tudi zdaj," je dodal.

In ravno zato, ker je Surovikin na javni agendi že dlje časa, je novo imenovanje v mednarodni skupnosti povzročilo kar nekaj burnih odzivov.

Kot neusmiljenega so ga označili tudi v think tanku ameriškega obrambnega ministrstva."Surovikin si je po letu 2008, med radikalno vojaško reformo, ki je zahtevala neusmiljenost, na najvišjih položajih generalštaba in obrambnega ministrstva ustvaril zvezdniško kariero," so zapisali.

Generala so obtožili tudi za napad oz. nadziranje brutalnega bombardiranja, ki je uničilo velik del mesta Alep v Siriji. V neprofitni organizaciji Human Rights Watch, ki se zavzema za človekove pravice, pa so za generala zapisali, da "bi lahko nosil poveljniško odgovornost za kršitve" med ofenzivo v letih 2019–2020 v sirskem Idlibu.