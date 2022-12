Kdo je princ Henrik XIII., uzurpator?

Po poročanju nemških medijev zarotniki, ki delujejo v okviru organizacije 'Reichsbürger' ali 'Državljani rajha', zavračajo sodobno republikansko ureditev nemške države in se zavzemajo za vrnitev monarhije, ki je obstajala med letoma 1871 in 1918.

V racijah po vsej Nemčiji je bilo zaradi suma načrtovanja državnega udara aretiranih 25 ljudi. Gre za skupino skrajnih desničarjev in nekdanjih vojakov, ki naj bi načrtovali napad na stavbo parlamenta in prevzem oblasti. Po pisanju nekaterih nemških medijev so se člani skupine zavedali, da lahko svoje cilje uresničijo le z vojaškimi sredstvi in nasiljem nad državnimi predstavniki, pripravljeni so bili tudi ubijati. Na drugi strani iz Rusije poročajo, da naj bi bila med 25 osebami aretirana tudi ruska državljanka.

Eden takšnih gradov – neogotska loža v Saaldorfu na zemljišču, ki je nekoč pripadalo hiši Reuss, je osebna last Henrika XIII., nemške oblasti pa trdijo, da so ga uporabljali za gostitev številnih srečanj Reichsbürgerjev, na katerih so člani načrtovali svoj poskus državnega udara proti vladi. Po poročanju MDR ena od posesti Henrika XIII., ki jo je danes preiskala policija, služi kot naslov za več podjetij, povezanih z londonskim podjetjem za upravljanje premoženja, ki je bilo morda uporabljeno za zbiranje sredstev za zarotniško organizacijo Reichsbürger.

Krvna linija Reuss je več sto let vladala na ozemlju današnje zvezne dežele Turingije do revolucije leta 1918, ki je povzročila propad nemškega imperija in prinesla novo, demokratično republiko. Henrikov praded Henrik XXVII. je bil takrat prisiljen odstopiti z deželnega prestola. Toda potomci družine Reuss so obdržali velik del svojega bogastva, vključno z vrsto gradov in palač.

Henrik XIII. se je rodil 4. decembra 1951, očetu Henriku I. in princesi Woizlawi Fedori Reuss . Henrik XIII., ki v Frankfurtu dela kot nepremičninski agent, se je poročil z Iranko Susan Doukht Jalali, ki se sedaj imenuje princesa Susan Reuss. Leta 1991 se jima je rodil sin, ki v skladu z družinsko tradicijo prav tako nosi ime Henrik (XXVIII.). Hiša Reuss je bila ustanovljena konec 12. stoletja, vladarji pa so vsakega od svojih moških sinov poimenovali Henrik kot poklon cesarju Svetega rimskega cesarstva Henriku VI., ki jim je podelil svoje naslove in posestva. Vsak Henrik je za svojim imenom dobil številko med 1 in 100.

Leta 2019 je Henrik XIII. govoril na dogodku Worldwebforum v Zürichu in se četrt ure hudoval proti ukinitvi nemške monarhije in zmanjšanju vpliva svoje družine, poroča britanski Daily Mail. Henrik je pripovedoval, kako je bil njegov praded prisiljen odstopiti s prestola, ko je Nemčija postala republika. Govoril je tudi o preteklih časih, ko so ljudje, ki so živeli pod vladavino njegovih prednikov, "živeli srečno, ker so bile strukture upravljanja preproste in pregledne".

"Ko stvari ne gredo dobro, na koga naj se človek danes obrne? Parlament? Lokalno, zvezno, evropsko raven?" se je spraševal na konferenci in pozval k vrnitvi v čase suverene Nemčije.

Julija je tiskovni predstavnik krvne linije Reuss Henrik XIV. nemškim medijem povedal, da je njegov razočarani sorodnik "zmeden starec, ki se je ujel v napačne predstave o teorijah zarote", in dodal, da se je začel distancirati od svoje družine pred približno 14 leti.

V 130 racijah po vsej Nemčiji je sodelovalo 3000 policistov, dve osebi so aretirali tudi v Avstriji in Italiji. Od 25 prijetih oseb je 24 nemških državljanov, ena oseba ima rusko državljanstvo. Osumljenih je še 27 drugih oseb, je sporočilo zvezno tožilstvo. Zvezni tožilec je dejal, da je skupina nasilni državni udar načrtovala od novembra 2021. Načrte za vladanje Nemčiji so že imeli pripravljene, pravijo na zveznem tožilstvu. Člani so se zavedali, da lahko svoje cilje uresničijo le z vojaškimi sredstvi in nasiljem nad državnimi predstavniki, pripravljeni so bili tudi ubijati. Preiskovalci naj bi skupini na sled prišli lani aprila.