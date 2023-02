Kdo je izdal informacije o morebitnem obisku Zelenskega v Bruslju?

A takrat je načrtovanje njegovega obiska večinoma minilo v strogi tajnosti. Javnost je za to izvedela približno dan prej, strahu, da ukrajinskemu voditelju, ki vse zunanjepolitične napore vlaga v to, da zaveznice prepriča v nove pošiljke orožja Ukrajini, preti nevarnost, pa ni bilo.

Zelenski je vse od začetka ruske invazije pred skoraj enim letom Ukrajino zapustil le enkrat, in sicer decembra, ko je obiskal Washington. Obisk je bil po eni strani nepričakovan zaradi napete situacije v Ukrajini, a po drugi strani spet razumljiv, saj so ZDA v tej vojni največja ukrajinska zaveznica, ko gre za dobave velikih količin orožja.

Kaj se dogaja zdaj, ko naj bi Zelenski šel v Bruselj? Približno 48 ur pred načrtovanim potovanjem so se o nameri Zelenskega razpisali italijanski mediji, pozneje pa ga je na Twitterju napovedala kar Evropska ljudska stranka (EPP), desnosredinska skupina poslancev Evropskega parlamenta. "Veselimo se vašega obiska v Bruslju, gospod predsednik," so zapisali, potem pa objavo hitro zbrisali.

Kdo je ali ni povedal preveč o obisku Zelenskega, pa seveda ni edina težava, povezana z Ukrajino, s katero se te dni soočajo v Bruslju.

Michel in vodja Evropske komisije Ursula von der Leyen po mnenju nekaterih kritikov kar tekmujeta v tem, kdo bo bolj goreče podpiral Ukrajino. Tudi Zelenski to podporo vidi kot hitro pot države v povezavo, tako je že dejal, da je Ukrajina pripravljena na večje vključevanje na evropski notranji trg.

Marsikdo pa meni, da bi morali voditelji EU ublažiti javno retoriko in državi ne vzbujati lažnega upanja na hiter pristop, saj povojno Ukrajino čakajo leta mučnih reform, ki bi jih država morala izvesti že pred rusko invazijo, a za to ni bilo političnega soglasja. Velik del Evrope v povojni Ukrajini vidi tudi gospodarsko priložnost, a opozorila so jasna: Država bo morala opraviti s korupcijo, vzpostaviti vladavino prava in poštene pogoje, če želi vlaganja, ki bodo ključna, pa povojno obnovo.