Voyo.si
Tujina

Kdo je izgnani iranski prestolonaslednik Reza Pahlavi?

Teheran, 11. 01. 2026 14.52 pred 1 uro 3 min branja 8

Avtor:
L.M.
Reza Pahlavi

Reza Pahlavi, rojen 31. oktobra 1960 v Teheranu, je prestolonaslednik Irana ter sin zadnjega šaha Mohammada Reze Pahlavija in cesarice Farah Pahlavi. Ob kronanju njegovega očeta leta 1967 je bil uradno imenovan za prestolonaslednika. Njegovo življenje se je zelo spremenilo z izbruhom islamske revolucije leta 1979, ki je končala monarhijo in vzpostavila teokratski režim.

Reza Pahlavi je odraščal v razkošju kot prestolonaslednik Irana, sin šaha Mohammada Reze Pahlavija, ki je prišel na oblast s podporo Združenega kraljestva in z državnim udarom, ki ga je podprla Cia, leta 1953. Čeprav je šah izkoristil rast cen nafte v 70. letih, je njegova vladavina povzročila gospodarsko neenakost in strah pred tajno službo SAVAK, znano po zatiranju političnih nasprotnikov, poroča Sky News. Med množičnimi protesti proti režimu je šah, ki se je hkrati boril s terminalno boleznijo, izgubil nadzor nad državo, kar je pripeljalo do islamske revolucije.

Kronanje Mohammada Reze Pahlavija
Kronanje Mohammada Reze Pahlavija
FOTO: Profimedia

Pahlavi je že kot najstnik zapustil Iran, da bi opravil vojaško pilotsko usposabljanje v Zračnih silah ZDA v Teksasu. Leta 1979 je njegova družina zaradi naraščajočih nemirov in revolucije prav tako zapustila domovino. Šahova smrt leta 1980 je privedla do tega, da je izgnani kraljevi dvor razglasil Pahlavija za šaha v izgnanstvu na njegov 20. rojstni dan. Po prihodu v izgnanstvo je Reza Pahlavi dokončal študij političnih ved na Univerzi v Južni Kaliforniji in postal izkušen pilot. Kljub želji, da bi sodeloval v iransko-iraški vojni, mu, kot piše na njegovi spletni strani, režim tega ni dovolil.

Sky News poroča, da je Pahlavi v izgnanstvu poskušal ohraniti politični vpliv s sodelovanjem v medijskih akcijah in vzpostavljanjem stikov z iranskimi opozicijskimi skupinami. Leta 1986 je njegova ekipa z ameriško pomočjo izvedla kratko ilegalno televizijsko oddajo, s katero je nagovoril Irance in obljubil vrnitev ter prihodnost svobode in blaginje.

Reza Pahlavi
Reza Pahlavi
FOTO: AP

Pahlavi ostaja aktiven glas demokracije v Iranu. Na svoji spletni strani opisuje, da se zavzema za mirno civilno nepokorščino, sekularno demokracijo in prost referendum o prihodnjem sistemu države. Sky News piše, da je v zadnjih letih razmišljal tudi o možnosti ustavne monarhije z izvoljenim vladarjem, pri čemer bi končno odločitev prepustil Irancem.

Kljub podpori iranskih monarhistov se Pahlavi sooča s številnimi izzivi: mnogi se spominjajo očetove vladavine, družina pa je več desetletij živela v izgnanstvu. Mlajše generacije, rojene po revoluciji, nimajo neposrednih izkušenj s šahovim režimom, kar omejuje njegovo širšo priljubljenost.

Reza Pahlavi z družino
Reza Pahlavi z družino
FOTO: AP

Poročen je z Yasmine Etemad-Amini, s katero imata tri hčerke: Noor, Iman in Farah. Sam poudarja enakost spolov in je, kot piše na njegovi spletni strani, svoje hčerke določil za legitimne naslednice. Njegova žena je pravnica in soustanoviteljica Fundacije za otroke Irana, ki zagotavlja zdravstveno oskrbo otrokom iranskega izvora ne glede na vero ali politično pripadnost.

Danes, pri 65 letih, je Pahlavi med nedavnimi protesti proti iranskemu režimu postal vidna figura, ki nagovarja protestnike in opozarja na prihodnost države. Njegova podpora Izraelu in stiki z mednarodnimi voditelji so sprožili kritike, a ostaja simbol upanja za mnoge Irance, ki si želijo konec teokratske oblasti. Ameriški predsednik Donald Trump še ni podprl njegovega vodstva, saj želi počakati na rezultate protestov, njegovo delo v izgnanstvu pa ostaja ključni del iranske politične opozicije.

Iran princ prestolonaslednik izgnanstvo Reza Pahlavi

KOMENTARJI8




SpamEx
11. 01. 2026 16.09
USA Nastavljenec
Odgovori
0 0
Vera in Bog
11. 01. 2026 15.55
En pokvarjenec sej to so vsi isti
Odgovori
0 0
Quercus
11. 01. 2026 15.52
Sodeč po zadnjih poročilih izraelskih medijev (kaj čmo, Izraelci imajo pač najbolj zanesljive podatke o teh rečeh, naj nam je to prav ali ne) je Ajatola Hamenej pobegnil iz Teherana, ki je v celoti padel v roke protestnikom. Želel se je skriti v bunkerju v drugem največjem iranskem mestu Mašhad, ki pa je menda tudi ta že padlo v roke protestnikov. Izgleda, da je konec režima vse bliže, saj mnogi vojaki in poveljniki ne želijo več streljati na protestnike ...
Odgovori
+1
1 0
Odisej25
11. 01. 2026 15.39
No zdaj pa pričakujem, da bodo na tem portalu objavili vesti o prestolonasledniku kraljevine YU, ki bo prišel urediti zadeve v Slovenijo. Treba je vedeti, da je familja Pahlavi močno preganjala, ubijala, mučila ljudi, ki niso bili istega rodu in iz istih plemen kot Pahlavi.
Odgovori
-3
0 3
MladInPerspektiven
11. 01. 2026 15.38
Upam, da jih je izučilo brez nekih princev, kraljev in podobno če ne še 100 let bo tekla kri.
Odgovori
-1
0 1
komandos
11. 01. 2026 15.37
Ta bo kmalu REZZA brezglavi
Odgovori
-1
1 2
bronco60
11. 01. 2026 15.26
Kaj bo naprimer sedaj bolje, kot v 70 tih letih, ko je nastala Iranska revolucija, sej so imeli Pahlavija, pa so ga nagnal, a ta bo pa zdej dober??
Odgovori
+4
4 0
Samo navijač
11. 01. 2026 15.21
Briga me, en navaden judež.
Odgovori
+2
3 1
