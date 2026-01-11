Kdo je izgnani iranski prestolonaslednik Reza Pahlavi?

Reza Pahlavi je odraščal v razkošju kot prestolonaslednik Irana, sin šaha Mohammada Reze Pahlavija, ki je prišel na oblast s podporo Združenega kraljestva in z državnim udarom, ki ga je podprla Cia, leta 1953. Čeprav je šah izkoristil rast cen nafte v 70. letih, je njegova vladavina povzročila gospodarsko neenakost in strah pred tajno službo SAVAK, znano po zatiranju političnih nasprotnikov, poroča Sky News. Med množičnimi protesti proti režimu je šah, ki se je hkrati boril s terminalno boleznijo, izgubil nadzor nad državo, kar je pripeljalo do islamske revolucije.

Kronanje Mohammada Reze Pahlavija FOTO: Profimedia

Pahlavi je že kot najstnik zapustil Iran, da bi opravil vojaško pilotsko usposabljanje v Zračnih silah ZDA v Teksasu. Leta 1979 je njegova družina zaradi naraščajočih nemirov in revolucije prav tako zapustila domovino. Šahova smrt leta 1980 je privedla do tega, da je izgnani kraljevi dvor razglasil Pahlavija za šaha v izgnanstvu na njegov 20. rojstni dan. Po prihodu v izgnanstvo je Reza Pahlavi dokončal študij političnih ved na Univerzi v Južni Kaliforniji in postal izkušen pilot. Kljub želji, da bi sodeloval v iransko-iraški vojni, mu, kot piše na njegovi spletni strani, režim tega ni dovolil. Sky News poroča, da je Pahlavi v izgnanstvu poskušal ohraniti politični vpliv s sodelovanjem v medijskih akcijah in vzpostavljanjem stikov z iranskimi opozicijskimi skupinami. Leta 1986 je njegova ekipa z ameriško pomočjo izvedla kratko ilegalno televizijsko oddajo, s katero je nagovoril Irance in obljubil vrnitev ter prihodnost svobode in blaginje.

Reza Pahlavi FOTO: AP

Pahlavi ostaja aktiven glas demokracije v Iranu. Na svoji spletni strani opisuje, da se zavzema za mirno civilno nepokorščino, sekularno demokracijo in prost referendum o prihodnjem sistemu države. Sky News piše, da je v zadnjih letih razmišljal tudi o možnosti ustavne monarhije z izvoljenim vladarjem, pri čemer bi končno odločitev prepustil Irancem. Kljub podpori iranskih monarhistov se Pahlavi sooča s številnimi izzivi: mnogi se spominjajo očetove vladavine, družina pa je več desetletij živela v izgnanstvu. Mlajše generacije, rojene po revoluciji, nimajo neposrednih izkušenj s šahovim režimom, kar omejuje njegovo širšo priljubljenost.

Reza Pahlavi z družino FOTO: AP