Kdo je junak, ki je z golimi rokami razorožil napadalca?

Na posnetku, ki kroži po družbenih medijih, je videti moškega v črni majici in belih hlačah, ki meri proti ljudem in strelja. Za njegovim hrbtom pa z bližnjega parkirišča priteče moški v črnih hlačah in beli majici ter plane na napadalca. Zagrabi ga okoli vratu, napadalec pri tem znova strelja, moški pa mu nato uspe iz rok iztrgati orožje in ga uperi nazaj proti napadalcu. Ta se nato umakne in premakne v smeri proti mostu, kjer se je nahajal drugi napadalec, medtem ko junak dvigne roko v zrak in puško odloži ob drevo. Pogumnež je 43-letni Ahmed al Ahmad, oče dveh otrok in lastnik prodajalne s sadjem iz sydneyjskega predmestja Sutherland, piše Sky News. Po naključju se je znašel na kraju v trenutku, ko se je odvijal napad, in se odločil, da posreduje ter napadalca ustavi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ahmed je med svojim posredovanjem utrpel dve strelski rani in pristal v bolnišnici, kjer so ga operirali. V drugem posnetku, ki ga je objavil 7News, je videti Ahmeda z okrvavljeno roko, ki mu pomagajo drugi mimoidoči. "Upam, da bo v redu. On je 100-odstotni junak," je po poročanju portala Sky News dejal njegov sorodnik. Za televizijo Al Araby je še pojasnil, da je 43-letnik "avstralski državljan sirskega porekla".