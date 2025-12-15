Kdo je junak, ki je z golimi rokami razorožil napadalca?

Na posnetku, ki kroži po družbenih medijih, je videti moškega v črni majici in belih hlačah, ki meri proti ljudem in strelja. Za njegovim hrbtom pa z bližnjega parkirišča priteče moški v črnih hlačah in beli majici ter plane na napadalca. Zagrabi ga okoli vratu, napadalec pri tem znova strelja, moški pa mu nato uspe iz rok iztrgati orožje in ga uperi nazaj proti napadalcu. Ta se nato umakne in premakne v smeri proti mostu, kjer se je nahajal drugi napadalec, medtem ko junak dvigne roko v zrak in puško odloži ob drevo.
Pogumnež je 43-letni Ahmed al Ahmad, oče dveh otrok in lastnik prodajalne s sadjem iz sydneyjskega predmestja Sutherland, piše Sky News. Po naključju se je znašel na kraju v trenutku, ko se je odvijal napad, in se odločil, da posreduje ter napadalca ustavi.
Ahmed je med svojim posredovanjem utrpel dve strelski rani in pristal v bolnišnici, kjer so ga operirali. V drugem posnetku, ki ga je objavil 7News, je videti Ahmeda z okrvavljeno roko, ki mu pomagajo drugi mimoidoči. "Upam, da bo v redu. On je 100-odstotni junak," je po poročanju portala Sky News dejal njegov sorodnik.
Za televizijo Al Araby je še pojasnil, da je 43-letnik "avstralski državljan sirskega porekla".
Posnetek dejanja mimoidočega se je hitro razširil po družbenih omrežjih, ljudje pa hvalijo moškega za njegov pogum, saj je s svojim dejanjem najbrž rešil veliko življenj. "To je najbolj neverjeten prizor, kar sem jih kdaj videl," je dejal Chris Minns, premier zvezne države Novi Južni Wales. "Ta človek je pravi junak in ne dvomim, da je nocoj zaradi njegovega poguma še veliko, veliko ljudi živih," je dodal.
Avstralski premier Anthony Albanese je potrdil identiteto junaka. "Ahmed al Ahmad je vzel puško iz rok napadalca kljub velikemu tveganju zase, pri tem pa je utrpel resne poškodbe in je trenutno na operaciji v bolnišnici," je Albanese povedal novinarjem.
V napadu na plaži Bondi v Sydneyju sta napadalca v nedeljo ubila najmanj 15 ljudi, še okoli 40 je bilo v napadu ranjenih. Po poročanju avstralskih medijev je bilo tarča napada judovsko praznovanje, na katerem se je zbralo okoli 1000 ljudi. Policija je enega od napadalcev ubila, drugi pa je v kritičnem stanju. Napad sta izvedla 50-letnik in njegov 24-letni sin, so poročali avstralski mediji.