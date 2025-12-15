Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kdo je junak, ki je z golimi rokami razorožil napadalca?

Sydney, 15. 12. 2025 08.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Ahmed al Ahmad, moški, ki je ustavil napadalca

Po družbenih omrežjih kroži posnetek moškega, ki je z golimi rokami zaustavil enega od napadalcev na plaži Bondi v Sydneyju. Gre za 43-letnega Ahmeda, prodajalca sadja, ki ga je napadalec dvakrat ustrelil, preden mu je uspel iz rok iztrgati orožje. Po junaškem dejanju je pristal v bolnišnici, kjer je prestal operacijo.

Na posnetku, ki kroži po družbenih medijih, je videti moškega v črni majici in belih hlačah, ki meri proti ljudem in strelja. Za njegovim hrbtom pa z bližnjega parkirišča priteče moški v črnih hlačah in beli majici ter plane na napadalca. Zagrabi ga okoli vratu, napadalec pri tem znova strelja, moški pa mu nato uspe iz rok iztrgati orožje in ga uperi nazaj proti napadalcu. Ta se nato umakne in premakne v smeri proti mostu, kjer se je nahajal drugi napadalec, medtem ko junak dvigne roko v zrak in puško odloži ob drevo. 

Pogumnež je 43-letni Ahmed al Ahmad, oče dveh otrok in lastnik prodajalne s sadjem iz sydneyjskega predmestja Sutherland, piše Sky News. Po naključju se je znašel na kraju v trenutku, ko se je odvijal napad, in se odločil, da posreduje ter napadalca ustavi. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ahmed je med svojim posredovanjem utrpel dve strelski rani in pristal v bolnišnici, kjer so ga operirali. V drugem posnetku, ki ga je objavil 7News, je videti Ahmeda z okrvavljeno roko, ki mu pomagajo drugi mimoidoči. "Upam, da bo v redu. On je 100-odstotni junak," je po poročanju portala Sky News dejal njegov sorodnik. 

Za televizijo Al Araby je še pojasnil, da je 43-letnik "avstralski državljan sirskega porekla".

Preberi še Oče in sin na plaži Bondi ubila 15 oseb: žrtve stare med 10 in 87 let

Posnetek dejanja mimoidočega se je hitro razširil po družbenih omrežjih, ljudje pa hvalijo moškega za njegov pogum, saj je s svojim dejanjem najbrž rešil veliko življenj. "To je najbolj neverjeten prizor, kar sem jih kdaj videl," je dejal Chris Minns, premier zvezne države Novi Južni Wales. "Ta človek je pravi junak in ne dvomim, da je nocoj zaradi njegovega poguma še veliko, veliko ljudi živih," je dodal.

Avstralski premier Anthony Albanese je potrdil identiteto junaka. "Ahmed al Ahmad je vzel puško iz rok napadalca kljub velikemu tveganju zase, pri tem pa je utrpel resne poškodbe in je trenutno na operaciji v bolnišnici," je Albanese povedal novinarjem.

V napadu na plaži Bondi v Sydneyju sta napadalca v nedeljo ubila najmanj 15 ljudi, še okoli 40 je bilo v napadu ranjenih. Po poročanju avstralskih medijev je bilo tarča napada judovsko praznovanje, na katerem se je zbralo okoli 1000 ljudi. Policija je enega od napadalcev ubila, drugi pa je v kritičnem stanju. Napad sta izvedla 50-letnik in njegov 24-letni sin, so poročali avstralski mediji. 

sydney avstralija bondi napad junak

Snežni metež ohromil del Rusije: z avtocest evakuirali skoraj 150 ljudi

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
bibaleze
Portal
Sin osumljen umora slavnega režiserja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce
Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
zadovoljna
Portal
Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena
Dnevni horoskop: Levi bodo nagrajeni, pri tehtnicah bodo v ospredju odnosi
Dnevni horoskop: Levi bodo nagrajeni, pri tehtnicah bodo v ospredju odnosi
Kakšen obdarovalec ste? Preverite v našem zabavnem kvizu
Kakšen obdarovalec ste? Preverite v našem zabavnem kvizu
Brez tega modnega kosa to praznično sezono ne bo šlo
Brez tega modnega kosa to praznično sezono ne bo šlo
vizita
Portal
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
cekin
Portal
Brezplačno na smuko? Poglejte, kako!
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
moskisvet
Portal
Lepotica še nikoli ni bila videti bolje
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Na odru mu je ušlo v hlače
Na odru mu je ušlo v hlače
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj
dominvrt
Portal
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
okusno
Portal
Praznični horoskop: katera božična sladica vam je pisana na zvezde?
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
voyo
Portal
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1414