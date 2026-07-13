Kdo je 'kralj fentanila', ki je s smrtonosno drogo 'oskrboval' ZDA?

Fentanil je sintetični opioid, ki je približno 50-krat močnejši od heroina. Vsako leto povzroči smrt več deset tisoč ljudi, predvsem v Združenih državah Amerike, kamor pogosto prispe tudi končni izdelek. Že odmerek, velik kot nekaj zrnc soli, je lahko smrtonosen. Sestavine za izdelavo te smrtonosne droge iz kitajskih tovarn potujejo v več tisoč kilometrov oddaljene laboratorije v Mehiki. Brat Wang, kot kličejo Zhidonga, naj bi imel glavne zasluge za vzpostavitev te dobavne verige, poroča BBC.
V kriminalnem podzemlju je znan kot 'kralj fentanila'. Po navedbah ameriškega ministrstva za pravosodje je Wang 39-letni kitajski državljan, katerega pravo ime je Zhang Zhidong. Zhanga so leta 2024 aretirali v Mehiki, vendar mu je pozneje uspel spektakularen pobeg. Leta 2025 so ga ponovno prijeli in izročili Združenim državam Amerike.
Eden najnevarnejših preprodajalcev drog na svetu?
Ko se je Zhang leta 2025 pojavil pred sodiščem v New Yorku, so ga označili za enega najnevarnejših preprodajalcev drog na svetu. Obtožili so ga tudi, da je vodil globalno kriminalno mrežo, ki je v Združene države dostavljala ogromne količine kokaina, fentanila in metamfetamina, ter da je opral več milijonov prihodkov, pridobljenih s preprodajo mamil. Zhang je zanikal krivdo in trenutno čaka na začetek sojenja.
BBC je uspelo govoriti s člani kartela in nekdanjimi sodelavci. Ponudili so redek vpogled v to, kako je po njihovem prepričanju Zhang, diplomant najprestižnejše kitajske univerze, domnevno postal ključni člen v verigi med kitajskimi proizvajalci kemikalij in mehiškimi laboratoriji za proizvodnjo drog.
"Brat Wang je bil zelo pomemben. Bil je številka ena," pove Enrique, ki se predstavlja kot višji koordinator v mehiškem kartelu Sinaloa, eni najmočnejših kriminalnih združb na svetu.
Zhang je leta 2010 diplomiral iz španščine na prestižni Pekinški univerzi v Pekingu. Leto pozneje je odpotoval v Mehiko, kjer je začel delati za podjetje v kitajski lasti, ki se je ukvarjalo z rudarjenjem železove rude. Kmalu je napredoval na vodilni položaj. Tisti, ki so ga takrat poznali, so ga videli kot sposobnega mladega strokovnjaka z željo po življenju v tujini.
Bil je sposoben pogajati se z ljudmi, zelo iznajdljiv in se je znal prilagoditi najrazličnejšim okoljem, pripoveduje Alex, ki je študiral na isti univerzi in pozneje delal v istem rudarskem podjetju kot Zhang v Mehiki. Kot pove, je Zhang po prihodu v Mehiko delal v kitajskem rudarskem podjetju.
Alex pravi, da je poslovanje v Mehiki včasih pomenilo tudi ukvarjanje s podzemljem, vključno s karteli, ki nadzorujejo pomembna območja države. Po njegovih besedah je Zhang znal vzpostaviti odnose z vsemi, ki so bili pomembni na lokalni ravni, tako z uradnimi kot neuradnimi akterji.
Po Alexovih besedah je Zhang oboževal ta vidik Mehike, pri čemer ga opisuje kot človeka, ki ga je privlačilo tveganje in nepremišljenost. Spominja se, kako je Zhang razbil avtomobil svojega šefa, ne da bi ga skrbelo za posledice, ter opisuje dogodek, ko ga je neke noči odpeljal iz mesta, da sta na zapuščeni avtocesti streljala s pištolami v prometne znake.
Leta 2013 je rudarsko podjetje propadlo in Alex se je vrnil na Kitajsko, Zhang pa je ostal v Mehiki.
Poleg tega član kartela Enrique pravi, da se je Zhang vključil tudi v trgovino z drogami. Sodni dokumenti v ZDA pravijo, da je od junija 2016 vodil obsežno organizacijo za trgovino z mamili in pranje denarja.
Enrique pravi, da se je Zhang zapletel v romantično razmerje s sorodnico enega od voditeljev kartela in da mu je to pomagalo, da se je približal njegovemu notranjemu krogu. Opisuje, kako naj bi naročila za surovine za izdelavo drog oddajali Zhangu, za katerega pravi, da je uporabil svoje stike na Kitajskem, da je pridobil te kemikalije.
Po Enriquejevih besedah so bile sestavine nato z letalom ali ladjo poslane v Mehiko. Pravi, da jih je njegova lastna mreža nato razdeljevala proizvajalcem fentanila v nezakonitih laboratorijih v Sinaloi.
Distribucija ogromnih količin droge
Mehiške oblasti so sporočile, da je bil Zhang odgovoren za izvoz in distribucijo več kot 1.000 kg kokaina, 1.800 kg fentanila in 600 kg metamfetamina. Prav tako so ga obtožile, da je upravljal z več kot 150 milijoni evrov letnih prihodkov, pridobljenih s preprodajo drog.
Zhangovo domnevno sodelovanje v trgovini z drogami se je nenadoma končalo, ko so ga 31. oktobra 2024 aretirali v Mehiki. Sodnik je sprejel odločitev, da ga namesto pripora namesti v hišni pripor, vendar je Zhang uspel pobegniti. To naj bi mu uspelo skozi luknjo v zidu ter z zasebnim letalom pobegniti na Kubo in nato v Rusijo.
Ruski mejni uradniki so odkrili njegove ponarejene dokumente, zato so ga poslali nazaj na Kubo, ta pa ga je vrnila Mehiki, od koder so ga izročili Združenim državam Amerike.
Opioidi so razred drog, ki vključuje tako naravne snovi, pridobljene iz opijevega maka, kot so morfin in kodein, kot tudi sintetične različice, med katere spada fentanil. Delujejo tako, da se vežejo na specifične receptorje v možganih, kar zmanjšuje občutek bolečine in povzroča evforijo. Njihova nevarnost je predvsem v tem, da močno zavirajo dihalni center v možganih, kar lahko pri prevelikem odmerku vodi do hitre ustavitve dihanja in smrti. Zaradi visoke stopnje zasvojljivosti in moči sintetičnih opioidov, kot je fentanil, je tveganje za nenamerno predoziranje izjemno visoko, saj lahko že mikroskopske količine povzročijo usodne posledice.
Kartel Sinaloa je ena najmočnejših in najbolj razvpitih kriminalnih organizacij na svetu s sedežem v Mehiki. Ime je dobila po mehiški zvezni državi Sinaloa, kjer je nastala. Organizacija deluje kot globalno podjetje, ki nadzoruje obsežne poti za tihotapljenje prepovedanih drog, predvsem v Združene države Amerike. Kartel je znan po svoji izjemni logistični sposobnosti, uporabi nasilja za ohranjanje nadzora nad ozemlji ter korumpiranju uradnikov. V zadnjih letih so preusmerili velik del svojih operacij na proizvodnjo in distribucijo sintetičnih drog, kot je fentanil, saj so te cenejše za izdelavo in lažje za tihotapljenje kot tradicionalna mamila, kot sta kokain ali heroin.
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