Kdo je 'kralj fentanila', ki je s smrtonosno drogo 'oskrboval' ZDA?

Fentanil je sintetični opioid, ki je približno 50-krat močnejši od heroina. Vsako leto povzroči smrt več deset tisoč ljudi, predvsem v Združenih državah Amerike, kamor pogosto prispe tudi končni izdelek. Že odmerek, velik kot nekaj zrnc soli, je lahko smrtonosen. Sestavine za izdelavo te smrtonosne droge iz kitajskih tovarn potujejo v več tisoč kilometrov oddaljene laboratorije v Mehiki. Brat Wang, kot kličejo Zhidonga, naj bi imel glavne zasluge za vzpostavitev te dobavne verige, poroča BBC.

V kriminalnem podzemlju je znan kot 'kralj fentanila'. Po navedbah ameriškega ministrstva za pravosodje je Wang 39-letni kitajski državljan, katerega pravo ime je Zhang Zhidong. Zhanga so leta 2024 aretirali v Mehiki, vendar mu je pozneje uspel spektakularen pobeg. Leta 2025 so ga ponovno prijeli in izročili Združenim državam Amerike.

Ko se je Zhang leta 2025 pojavil pred sodiščem v New Yorku, so ga označili za enega najnevarnejših preprodajalcev drog na svetu. Obtožili so ga tudi, da je vodil globalno kriminalno mrežo, ki je v Združene države dostavljala ogromne količine kokaina, fentanila in metamfetamina, ter da je opral več milijonov prihodkov, pridobljenih s preprodajo mamil. Zhang je zanikal krivdo in trenutno čaka na začetek sojenja.

BBC je uspelo govoriti s člani kartela in nekdanjimi sodelavci. Ponudili so redek vpogled v to, kako je po njihovem prepričanju Zhang, diplomant najprestižnejše kitajske univerze, domnevno postal ključni člen v verigi med kitajskimi proizvajalci kemikalij in mehiškimi laboratoriji za proizvodnjo drog.

"Brat Wang je bil zelo pomemben. Bil je številka ena," pove Enrique, ki se predstavlja kot višji koordinator v mehiškem kartelu Sinaloa, eni najmočnejših kriminalnih združb na svetu.

Zhang je leta 2010 diplomiral iz španščine na prestižni Pekinški univerzi v Pekingu. Leto pozneje je odpotoval v Mehiko, kjer je začel delati za podjetje v kitajski lasti, ki se je ukvarjalo z rudarjenjem železove rude. Kmalu je napredoval na vodilni položaj. Tisti, ki so ga takrat poznali, so ga videli kot sposobnega mladega strokovnjaka z željo po življenju v tujini.

Bil je sposoben pogajati se z ljudmi, zelo iznajdljiv in se je znal prilagoditi najrazličnejšim okoljem, pripoveduje Alex, ki je študiral na isti univerzi in pozneje delal v istem rudarskem podjetju kot Zhang v Mehiki. Kot pove, je Zhang po prihodu v Mehiko delal v kitajskem rudarskem podjetju.

Alex pravi, da je poslovanje v Mehiki včasih pomenilo tudi ukvarjanje s podzemljem, vključno s karteli, ki nadzorujejo pomembna območja države. Po njegovih besedah je Zhang znal vzpostaviti odnose z vsemi, ki so bili pomembni na lokalni ravni, tako z uradnimi kot neuradnimi akterji.

Po Alexovih besedah je Zhang oboževal ta vidik Mehike, pri čemer ga opisuje kot človeka, ki ga je privlačilo tveganje in nepremišljenost. Spominja se, kako je Zhang razbil avtomobil svojega šefa, ne da bi ga skrbelo za posledice, ter opisuje dogodek, ko ga je neke noči odpeljal iz mesta, da sta na zapuščeni avtocesti streljala s pištolami v prometne znake.

Leta 2013 je rudarsko podjetje propadlo in Alex se je vrnil na Kitajsko, Zhang pa je ostal v Mehiki.

Poleg tega član kartela Enrique pravi, da se je Zhang vključil tudi v trgovino z drogami. Sodni dokumenti v ZDA pravijo, da je od junija 2016 vodil obsežno organizacijo za trgovino z mamili in pranje denarja.

Enrique pravi, da se je Zhang zapletel v romantično razmerje s sorodnico enega od voditeljev kartela in da mu je to pomagalo, da se je približal njegovemu notranjemu krogu. Opisuje, kako naj bi naročila za surovine za izdelavo drog oddajali Zhangu, za katerega pravi, da je uporabil svoje stike na Kitajskem, da je pridobil te kemikalije.

Po Enriquejevih besedah so bile sestavine nato z letalom ali ladjo poslane v Mehiko. Pravi, da jih je njegova lastna mreža nato razdeljevala proizvajalcem fentanila v nezakonitih laboratorijih v Sinaloi.