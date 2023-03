Kdo je kriv za eksplozije na Severnem toku? 'Ukrajina ne,' pravi Putin

A nasprotno od pričakovanja, je ruski predsednik te trditve označil za nesmiselne in neutemeljene. Tudi ukrajinska vlada je vpletenost zanikala. Nemški časnik Die Zeit je poročal, da je pet moških in ena ženska za izvedbo napada uporabilo jahto, ki jo je najelo podjetje v ukrajinski lasti na Poljskem. Nemško zvezno tožilstvo je potrdilo, da je bila januarja preiskana jahta, vendar dokazov niso našli.

Ko so tuji časopisi objavili zgodbe, v katerih so navajali neimenovane ameriške in druge uradnike, da obstajajo dokazi, da bi lahko za poškodbo na plinovodu bila odgovorna Ukrajina, se je na teorijo odzval tudi Putin.

"Takšno eksplozijo, tako močno, bi lahko izvedli le strokovnjaki, ki bi jim pomagala država, ki ima ustrezne tehnologije," je poudaril Putin. Vztrajal je, da so imele ZDA povsem dober motiv za izvedbo eksplozije, češ da so želele ustaviti dobavo poceni ruskega zemeljskega plina Nemčiji in ji zagotoviti dražji utekočinjeni zemeljski plin.

Putin je obsodil tudi evropske voditelje, ker so molčali o incidentu, in jih obtožil, da njihov odnos odraža po njegovem mnenju podrejen položaj Evrope v odnosu do ZDA. "Evropejci so izgubili neodvisnost, suverenost in nacionalni interes," je poudaril. "Bolj ko jih udarjajo po nosu ali vrhu glave, nižje se sklanjajo in širše se smehljajo."

Zaradi septembrskih eksplozij, ki so prizadele plinovoda Severni tok 1 in Severni tok 2, sta bila plinovoda onesposobljena, prišlo je tudi do znatnega uhajanja plina. Nihče do sedaj še ni prevzel odgovornosti. Ameriški uradniki so sicer sprva domnevali, da bi lahko bila kriva Rusija, ti pa so krivdo pripisali ZDA in Veliki Britaniji. Preiskave evropskih držav, vključno z Dansko, skozi katero poteka plinovod, in Nemčijo, še niso dale dokončnih ugotovitev.

Putin je izrazil obžalovanje, ker Rusiji ni bil omogočen dostop do preiskave. Dodal je, da je ruski Gazprom poslal plovilo, da preveri morsko dno v bližini eksplozije, in opazil nekaj, kar je bilo videti kot antena v bližini križišča med cevmi približno 30 kilometrov od kraja eksplozije. Po njegovih domnevah, bi lahko antena bila postavljena na morsko dno za sprožitev druge eksplozivne naprave. Rusija pričakuje, da bodo danske oblasti oblikovale skupno ekipo, ki bo temeljito preverila območje.