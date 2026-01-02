Naslovnica
Kdo je kriv za fiasko v Budvi? Hrvaški lastnik: Gre za sabotažo

Budva , 02. 01. 2026 19.48 pred 6 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.S.
Droni

Droni, ki so med silvestrskim svetlobnim šovom v Budvi popadali na tla in v morje, so v lasti hrvaškega podjetja. Njihov predstavnik je pojasnil, da fiasko ni povzročila tehnična napaka, temveč 'namerna sabotaža'. Kdo stoji za incidentom, v katerem je nastalo za več sto tisoč evrov škode, še ni znano, podjetje pa izpostavlja, da so imeli težave že na meji. "Že od trenutka, ko smo stopili v Črno goro, je bilo jasno, da nismo dobrodošli."

Kot smo poročali, bi se moral na silvestrovo nad starim mestnim jedrom v črnogorski Budvi odviti svetlobni spektakel z droni, ki pa se je neslavno končal. Okoli 600 dronov je, potem ko so se dvignili na nekaj metrov višine, začelo nenadzorovano padati na tla.

Dva dni po incidentu so se odzvali lastniki dronov. Gre za podjetje iz hrvaškega Samoborja Mirnovec Pirotehnika. Njihov predstavnik je za črnogorski portal Vijesti povedal, da se s poslom ukvarjajo že 35 let in da kaj takega niso doživeli še nikjer.

Zapletlo se je že na mejnem prehodu. "Že od trenutka, ko smo vstopili v Črno goro, je bilo jasno, da nismo dobrodošli. Tovornjak z droni je na mejni prehod pripeljal 28. decembra. Kot vedno, smo imeli vsa dovoljenja, tudi za uporabo zračnega prostora v Budvi, ki ga je izdala Agencija za civilno letalstvo Črne gore," so pojasnili.

A na meji so zahtevali še dovoljenje, ki ga izda ministrstvo za gospodarstvo, v nasprotnem primeru jim vstopa ne bi dovolili. Ko so naslednji večer znova prišli na mejo z dovoljenjem, so jim dejali, da morajo počakati na odobritev vodje carine. Po številnih zapletih in po dveh dneh čakanja so vendarle vstopili v državo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na silvestrovo so čez dan na dogovorjeno lokacijo postavili drone in bili priča manjšim provokacijam s strani nekaterih zaposlenih v pristaniški upravi. Predstava se je nato zvečer začela in droni so poleteli 15 metrov visoko, kjer pa so vstopili v območje motenja frekvenc z uporabo motilca in začeli padati.

Hrvaško podjetje je po fiasku kontaktiralo ameriškega proizvajalca dronov, ki je pregledal podatke in ugotovil, da so se zaradi motenja frekvenc droni začeli vračati na vzletno točko, pri tem pa so trčili v preostale drone, ki so še bili v fazi vzleta. Poškodovanih je bilo skupno 200 dronov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Notranja preiskava je po zapisu podjetja pokazala, da so bile uporabljene profesionalne naprave za motenje signala, kakršne običajno uporabljata vojska in policija. "Takšna oprema je posameznikom težko dostopna, ker velja za orožje," so zapisali.

"Ne vemo, kdo je to storil in iz kakšnega razloga, niti nas ne zanima. Zanima nas le naše delo in v tem primeru smo kolateralna škoda in smo utrpeli veliko materialno škodo," so še dodali.

Državno tožilstvo v Kotorju je medtem sporočilo, da so bili obveščeni o dogodku in da policisti po navodilih tožilca opravljajo preiskavo.

