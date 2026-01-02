Kdo je kriv za fiasko v Budvi? Hrvaški lastnik: Gre za sabotažo

Kot smo poročali, bi se moral na silvestrovo nad starim mestnim jedrom v črnogorski Budvi odviti svetlobni spektakel z droni, ki pa se je neslavno končal. Okoli 600 dronov je, potem ko so se dvignili na nekaj metrov višine, začelo nenadzorovano padati na tla.

Dva dni po incidentu so se odzvali lastniki dronov. Gre za podjetje iz hrvaškega Samoborja Mirnovec Pirotehnika. Njihov predstavnik je za črnogorski portal Vijesti povedal, da se s poslom ukvarjajo že 35 let in da kaj takega niso doživeli še nikjer.

Zapletlo se je že na mejnem prehodu. "Že od trenutka, ko smo vstopili v Črno goro, je bilo jasno, da nismo dobrodošli. Tovornjak z droni je na mejni prehod pripeljal 28. decembra. Kot vedno, smo imeli vsa dovoljenja, tudi za uporabo zračnega prostora v Budvi, ki ga je izdala Agencija za civilno letalstvo Črne gore," so pojasnili.

A na meji so zahtevali še dovoljenje, ki ga izda ministrstvo za gospodarstvo, v nasprotnem primeru jim vstopa ne bi dovolili. Ko so naslednji večer znova prišli na mejo z dovoljenjem, so jim dejali, da morajo počakati na odobritev vodje carine. Po številnih zapletih in po dveh dneh čakanja so vendarle vstopili v državo.