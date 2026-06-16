Kdo je kriv za nesrečo? 'Obe plovili sta kršili glavno pravilo plovbe'

Nesreča katamarana in jadrnice je ena najbolj tragičnih v novejši zgodovini Jadrana. Vozili sta trčili, jadrnica je potonila, umrle so štiri osebe. Na potniškem katamaranu, ki je plul v Milno, je bilo 118 potnikov in sedem članov posadke, na jadrnici pa je bilo osem Čehov. Štiri poškodovane so rešili iz morja, štirje pa so umrli.

Stekla je preiskava FOTO: Bobo Pixell

Nesreča se je zgodila na prehodu med otokoma Šolta in Brač, imenovanem Splitska vrata, ki je dolg le kilometer in širok 700 metrov ter velja za eno najbolj prometnih območij na Jadranu, piše df-tri-crne-tocke-jadrana-aa61030c-68f4-11f1-936f-9600040c8f8e">Net.hr. V vrhuncu sezone je ta prehod izjemno nevaren, saj ga vsakodnevno prečka na stotine ladij in čolnov. Kdo je povzročil nesrečo, bo pokazala preiskava. Jadrnica je imela prednost, če je plula na jadra, če pa je plula z motorjem, veljajo drugačna pravila. Kapitan Sanjin Dumanić je za Net.hr dejal, da ne želi ničesar sklepati, vendar sta po njegovem mnenju obe plovili kršili glavno pravilo plovbe. "Pravila za preprečevanje trčenj so zelo jasna. Osnovno pravilo, ki je pri obeh plovilih tukaj manjkalo, je opazovanje," je pojasnil. In zakaj v dobrih vremenskih razmerah, ko vidljivost ni bila težava, niti jadrnica niti katamaran nista opazila nevarnosti in spremenila smeri, da bi se izognila trčenju, ostaja veliko vprašanje.

Izkušeni pomorci nad nesrečo niso presenečeni

Dumanić je prepričan, da bi se nesreča lahko preprečila, hkrati pa meni, da ni bila nepričakovana. "Mi smo to pričakovali in bojim se, da to ne bo edina takšna nesreča in da se bodo letos zgodile še druge. To bi bilo mogoče preprečiti." Nesreča ni presenetila niti urednika portala Morski.hr, ki pravi, da gre za eno od treh črnih točk Jadrana. "Ena je ta na Splitskih vratih, druga je tik pred samo splitsko luko, pri vhodu v splitsko pristanišče, tretja pa pri Peklenskih otokih pred Hvarom. Tam kapitani in poveljniki ladij nenehno opozarjajo, da se bo zgodila takšna situacija, če se nadzor ne bo okrepil – a nadzora preprosto ni," je poudaril Jurica Gašpar. Kot je pojasnil kapitan Dumanić, bi bilo treba Splitska vrata najprej razdeliti. "Oziroma vzpostaviti ločevanje plovnih poti. Tako bi bilo jasno, katera plovila plujejo kje – torej ločiti poti, dva močnejša pasova po sredini za večja plovila ter levo in desno ob straneh za manjša plovila. Nato bi bilo treba uvesti tudi omejitev hitrosti."

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