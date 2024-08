Kdo je kriv za trk filipinske in kitajske ladje?

Filipini trdijo, da je kitajska ladja trikrat "neposredno in namerno trčila" v njihovo plovilo, Peking pa Filipine obtožuje, da so "namerno" trčili v kitajsko ladjo. Kot je dejal tiskovni predstavnik kitajske obalne straže, je kitajska ladja na območju izvajala suverenost nad območjem. Ob tem je obsodil "neprofesionalno in nevarno" ravnanje filipinske strani. V nesreči žrtev ni bilo, vendar naj bi 97-metrska filipinska ladja Teresa Magbanua utrpela nekaj poškodb.

Sobotno trčenje v bližini atola Sabina je zadnje v dolgotrajnem sporu med državama glede različnih otrokov in območjih v Južnokitajskem morju, napetosti se pa vse bolj stopnjujejo. V zadnjih dveh tednih so se na istem območju zgodili še najmanj trije incidenti, v katere so bile vpletene ladje obeh držav, poroča BBC. Območje atola Sabina Shoal je bilo nazadnje prizorišče incidenta med Kitajsko in Filipini konec minulega tedna, ko naj bi ladja kitajska obalne straže prav tako namerno trčila v ladjo filipinske ribiške službe in proti njej uporabila vodni top. Po trditvah Kitajske se je zgodilo obratno, sama pa naj bi iz morja celo rešila člane filipinske posadke.