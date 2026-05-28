Kdo je mali grdobec, ki je zavzel srca številnih Britancev?

Na svet je prišel v britanskem živalskem vrtu Chester kot mali čudež. V 94-letni zgodovini živalskega vrta je mali Womble namreč šele drugi mladič te vrste. In čeprav se je skotil zdrav, je kmalu potreboval pomoč oskrbnikov, saj njegova mama ni imela dovolj mleka. Podzemne svinjke so redke, skrivnostne in med najbolj nenavadnimi živalmi podsaharske Afrike. Le nekaj deset jih živi v evropskih živalskih vrtovih, po svetu pa le malo več kot sto. Kako je torej videti skrb za tako redkega mladiča?