Kdo je mlada skrivnostna soproga novega newyorškega župana?

Po zmagi demokratičnega socialista Zohrana Mamdanija na županskih volitvah v New Yorku se je v središču pozornosti ameriške javnosti znašla tudi njegova soproga. Kdo je 28-letna umetnica, ki se je tekom predvolilne kampanje večinoma 'skrivala' v ozadju?

28-letna Rama Duwaji bo pri svojih 28 letih postala najmlajša prva dama v zgodovini New Yorka, potem ko je njen mož, 34-letni Zohran Mamdani v torek zvečer slavil na županskih volitvah. Čeprav se Duwaji v predvolilni kampanji ni pretirano izpostavljala v javnosti, Mamdani v zahvalnem govoru ni pozabil nanjo. "In moji neverjetni ženi Rami, hayati," je dejal in uporabil arabsko besedo za "moje življenje". "V tem in vsakem trenutku ni nikogar, ki bi ga raje imel ob sebi," je dejal. Po poročanju BBC je Rama Duwaji umetnica sirskih korenin, ki v svojih delih pogosto raziskuje bližnjevzhodne teme. Par se je po besedah Mamdanija spoznal na aplikaciji za zmenke, poročila pa sta se v začetku letošnjega leta. Ker se Duwaji na začetku moževe volilne kampanje ni pogosto pojavljala v javnosti, so nasprotniki 34-letnemu politiku očitali, da "skriva" svojo ženo. Ameriški politiki namreč tekom kampanje pogosto nastopajo ob boku svojih soprog oz. soprogov, da bi pokazali predanost družinskim vrednotam.

Rama Duwaji s soprogom

Mamdani se je maja letos odzval na kritike in v odzivu objavil več skupnih fotografij zakoncev. "Če pogledate Twitter (zdaj X, op. a.) danes ali kateri koli drug dan, vidite, kako zlobna je lahko politika. Običajno to odmislim, pa naj gre za grožnje s smrtjo ali pozive k deportaciji. Drugače pa je, ko gre za tiste, ki jih imaš rad. Lahko kritiziraš moja stališča, ne pa moje družine," se je takrat ostro odzval Mamdani. Čeprav se Duwaji ni pretirano izpostavljala, pa naj bi bila moževa gonilna sila v ozadju, poroča CNN. Bila naj bi med tistimi, ki so dokončno oblikovali identiteto Mamdanijeve "blagovne znamke", vključno z ikonografijo in pisavo, ki jo je uporabljal na svojih volilnih gradivih. Rodila se je v Houstonu v Teksasu, pri devetih letih pa se je z družino preselila v Dubaj. Kratek čas je obiskovala tudi šolo v Katarju. Po poročanju arabskih medijev naj bi bili njeni starši sirski muslimani iz Damaska. Duwaji je diplomirala na univerzi v Virginiji, magistirala pa na Šoli za vizualne umetnosti v New Yorku. Danes se ukvarja z risanjem in ilustracijami, velik del njenih del pa je v črno-beli tehniki in prikazuje prizore iz arabskega sveta, poroča BBC.

Rama Duwaji in Zohran Mamdani na volišču.