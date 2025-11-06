Svetli način
Tujina

Kdo je mlada skrivnostna soproga novega newyorškega župana?

New York, 06. 11. 2025 12.06 | Posodobljeno pred 42 minutami

Avtor
M.S.
Komentarji
32

Po zmagi demokratičnega socialista Zohrana Mamdanija na županskih volitvah v New Yorku se je v središču pozornosti ameriške javnosti znašla tudi njegova soproga. Kdo je 28-letna umetnica, ki se je tekom predvolilne kampanje večinoma 'skrivala' v ozadju?

28-letna Rama Duwaji bo pri svojih 28 letih postala najmlajša prva dama v zgodovini New Yorka, potem ko je njen mož, 34-letni Zohran Mamdani v torek zvečer slavil na županskih volitvah. 

Čeprav se Duwaji v predvolilni kampanji ni pretirano izpostavljala v javnosti, Mamdani v zahvalnem govoru ni pozabil nanjo. "In moji neverjetni ženi Rami, hayati," je dejal in uporabil arabsko besedo za "moje življenje". "V tem in vsakem trenutku ni nikogar, ki bi ga raje imel ob sebi," je dejal. 

Po poročanju BBC je Rama Duwaji umetnica sirskih korenin, ki v svojih delih pogosto raziskuje bližnjevzhodne teme. Par se je po besedah Mamdanija spoznal na aplikaciji za zmenke, poročila pa sta se v začetku letošnjega leta. 

Ker se Duwaji na začetku moževe volilne kampanje ni pogosto pojavljala v javnosti, so nasprotniki 34-letnemu politiku očitali, da "skriva" svojo ženo. Ameriški politiki namreč tekom kampanje pogosto nastopajo ob boku svojih soprog oz. soprogov, da bi pokazali predanost družinskim vrednotam. 

Rama Duwaji s soprogom
Rama Duwaji s soprogom FOTO: Profimedia

Mamdani se je maja letos odzval na kritike in v odzivu objavil več skupnih fotografij zakoncev. "Če pogledate Twitter (zdaj X, op. a.) danes ali kateri koli drug dan, vidite, kako zlobna je lahko politika. Običajno to odmislim, pa naj gre za grožnje s smrtjo ali pozive k deportaciji. Drugače pa je, ko gre za tiste, ki jih imaš rad. Lahko kritiziraš moja stališča, ne pa moje družine," se je takrat ostro odzval Mamdani. 

Čeprav se Duwaji ni pretirano izpostavljala, pa naj bi bila moževa gonilna sila v ozadju, poroča CNN. Bila naj bi med tistimi, ki so dokončno oblikovali identiteto Mamdanijeve "blagovne znamke", vključno z ikonografijo in pisavo, ki jo je uporabljal na svojih volilnih gradivih. 

Rodila se je v Houstonu v Teksasu, pri devetih letih pa se je z družino preselila v Dubaj. Kratek čas je obiskovala tudi šolo v Katarju. Po poročanju arabskih medijev naj bi bili njeni starši sirski muslimani iz Damaska. 

Duwaji je diplomirala na univerzi v Virginiji, magistirala pa na Šoli za vizualne umetnosti v New Yorku. Danes se ukvarja z risanjem in ilustracijami, velik del njenih del pa je v črno-beli tehniki in prikazuje prizore iz arabskega sveta, poroča BBC. 

Rama Duwaji in Zohran Mamdani na volišču.
Rama Duwaji in Zohran Mamdani na volišču. FOTO: Profimedia

Nekatera njena dela kritizirajo ameriški imperializem, kar so po njenih besedah izraelski vojni zločini, obsodila pa je tudi "etnično čiščenje" Palestincev. Izrael sicer ves čas konflikta zanika obtožbe o genocidu v Gazi. 

Umetnica iz Brooklyna je sicer večino pandemije covida-19 preživela v Dubaju, kjer danes živi njena družina. V aprilskem intervjuju za spletno stran YUNG je spregovorila o nedavnih dogodkih na Bližnjem vzhodu, vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo in porastu deportacij migrantov iz ZDA. 

"Ne bom lagala, v New Yorku je trenutno temačno. Skrbi me za svoje prijatelje in družino, zdi se, da so stvari popolnoma izven mojega nadzora. Ker je toliko ljudi izrinjenih in utišanih zaradi strahu, lahko le uporabim svoj glas, da čim glasneje spregovorim o dogajanju v ZDA, Palestini in Siriji," je komentirala. 

Vprašali so jo tudi o odgovornosti umetnikov, da spregovorijo o globalnih vprašanjih. Kot je dejala, je dolžnost umetnika, da odraža čas, v katerem živi. 

"Verjamem, da ima vsakdo odgovornost spregovoriti proti krivici, umetnost pa ima takšno sposobnost, da jo širi. Mislim, da ni treba vsem opravljati političnega dela, vendar je umetnost že po naravi politična v načinu, kako je ustvarjena, financirana in deljena. Tudi ustvarjanje umetnosti kot zatočišča pred grozotami, ki jih vidimo, je zame politično. Je reakcija na svet okoli nas," je dodala. 

rama duwaji zohran mamdani
KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
06. 11. 2025 12.48
Danes je vsak lahko umetnik . Umetnik ni isto kot intelektualec ali človek z idejo . Umetnik je ta , ki s mojstrstvom , občutkom , izpove notranji občutek.
ODGOVORI
0 0
Zmaga Ukrajini
06. 11. 2025 12.48
Hahahahaha,... ksenofobe in islamofobe bo še kap od vsega kruljenja. Ali je migrantka, katere vere sta, od kje prihajata,.... zgleda, da sami bedaki tule komentirajo, saj jim očitno ne prebije, da so to popolnoma nerelevantne stvari. Izvoljen je bil in to je vse, kar je pomembno. Izvolili so ga meščani New Yorka in če je dober za njih, bo moral biti dober tudi za te naše islamofobne in topoumne komentatorje.
ODGOVORI
0 0
mentorhercul
06. 11. 2025 12.44
-2
Župan glavnega mesta v Slo je pa? Bodo še tam postavili minaret.
ODGOVORI
1 3
Voly
06. 11. 2025 12.43
+4
Jej, jej, ubogi desničarji kako vam je hudo, ko zmaga nekdo, ki vam ni pogodu! Oba sta muslimana, a žena nima na glavi nobene rute, ki jo nekateri tako sovražite. Delujeta zelo napredno in inteligentno, torej povsem nasprotno od recimo Trumpa, ki deluje...ne smem napisati, ker me bodo zbrisali. Zdi se mi, da vam je tako hudo, ker se zavedate, da je človek razgledan in ve zakaj gre, predvsem pa ni obremenjen s sindromom Epstein, kar je ključno! Z vsem srcem pozdravljam njegovo zmago!
ODGOVORI
6 2
ArkaMast
06. 11. 2025 12.43
Lahko bi bila igralka.
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
06. 11. 2025 12.41
-1
Kaj je? Populist.
ODGOVORI
2 3
ArkaMast
06. 11. 2025 12.40
+2
LEPA ŽENSKA
ODGOVORI
5 3
ptuj.si
06. 11. 2025 12.40
+0
Ba.ba vanga je napovedala, da bodo kamele pile iz Rena, in smo blizu tega.
ODGOVORI
5 5
Janez23
06. 11. 2025 12.46
+1
To je napovedal Nostradamus. Vanga je napovedala prevlado muslimanov in propad Evrope in krščanstva. To se je že zgodilo pred 20 leti.
ODGOVORI
1 0
ho?emVšolo
06. 11. 2025 12.39
-2
Super, da si je tako Palestina zagotovila vsaj malo svetle popotnice v Ameriki. Bravo novi župan NY!
ODGOVORI
5 7
lipov list
06. 11. 2025 12.38
+0
Trumpu se kar meša.
ODGOVORI
6 6
dule100
06. 11. 2025 12.36
+0
Dva borca za zatirane in preganjane! Je pa Dubaj še lar priročen za bogatune!😂
ODGOVORI
2 2
mmickica
06. 11. 2025 12.35
+6
Ne bi se čudila, če bo pri nas čez par let kak državljan iz Žabjaka predsednik države. Kam gre ta svet???
ODGOVORI
10 4
Rožica33
06. 11. 2025 12.38
-1
V islamizacijo
ODGOVORI
3 4
Roadkill
06. 11. 2025 12.35
-1
Sam da ni kaki Zohan
ODGOVORI
0 1
patogen
06. 11. 2025 12.35
+1
Danes zjutraj že nagovarjal svoje volilce, naj vseeno donirajo in plačujejo županovemu uradu, čeprav je dan prej govoril drugače. Uživajmo v še eni predstavi propada socializma. Reveži bodo donirali, bogati ne bodo, reveži bodo spet ostali brez denarja. Še vsak socializem ljudi osiromaši. Tudi ta ne bo izjema.
ODGOVORI
6 5
Zmaga Ukrajini
06. 11. 2025 12.35
+0
Tole se sliši zelo obetavno. Upam, da jima kljub mladosti in majhni kilometrini, uspe manevrirati v mestni politiki, kjer ju čakajo tigri. Če bo newyorški Zoki uresničil pol predvolilnih obljub, bo uspel.
ODGOVORI
5 5
lokson
06. 11. 2025 12.34
-1
Nehajte bildat tega, da ne rečem kaj. Kje je vsi te njegovi vreščeči podporniki, kateri so se drli na vsaki zrežirani pasji procesiji free Plalestine sedaj ko se 10x hujše stvari dogajajo v Sudanu. Kot naša vojska aktivističnih gumpcev, katere zanima samo nerativ.
ODGOVORI
3 4
Kranjski domoljub
06. 11. 2025 12.33
+2
Meni je glavno da ni šel v izrael-palestino zidove lizat.
ODGOVORI
3 1
Kranjski domoljub
06. 11. 2025 12.32
-2
Mogoče pa je amerika dojela da je socializem edina rešitev.
ODGOVORI
4 6
janez653
06. 11. 2025 12.31
+4
za deportacijo, ne pa zupana
ODGOVORI
10 6
obožeobože
06. 11. 2025 12.28
+8
Vidim da gre USA po poteh EU. Za EU sem zelo zaskrbljen.
ODGOVORI
11 3
