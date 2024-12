Kdo je mladi moški, ki je vkorakal v šolo in z nožem napadel otroke?

Po besedah ministra za notranje zadeve Davorja Božinovića je storilec po napadu na šolarje zbežal po ulici in se zatekel v bližnji zdravstveni dom. "Zbežal je, se zaklenil v stavbo zdravstvenega doma in se začel samopoškodovati," je dejal. Policija ga je pridržala in pospremila v bolnišnico Sveti Duh, kjer je še vedno na zdravljenju, a v stabilnem stanju.

Kot pravi Božinović, je bil sicer storilec od prvega obvestila policije obvladovan v roku desetih minut.

Policija za zdaj veliko informacij o napadalcu še ni razkrila, v izjavi so sprva povedali le, da gre za "mlajšega moškega". Čeprav so nekateri hrvaški mediji sprva poročali, da je bil storilec učenec petega razreda, drugi, da gre za 15-letnika, se je zdaj izkazalo, da gre za 19-letnika.

"Danes, 20. decembra, okoli 9.50 je v vzgojno-izobraževalnem zavodu na območju Prečkega 19-letni hrvaški državljan z ostrim predmetom poškodoval učiteljico in več učencev. Napadalec je pod policijskim nadzorom. Poškodovanim osebam je zagotovljena zdravniška pomoč. Zaradi poškodb je en otrok preminil," je pozneje potrdila zagrebška policija.

"Napadalec, 19-letnik, je bil učenec te šole in trenutno živi v bližini," je razkril minister in dodal, da je preiskava dogodka še v teku in da policisti opravljajo razgovore.

Med napadom naj bi bil 19-letnik oblečen v črno, po neuradnih informacijah pa naj bi napad izvedel ob koncu odmora na delu šole, kjer imajo pouk učenci prvega in petega razreda.

Kaj ga je gnalo k tako krutemu dejanju, še ni znano, saj je preiskava še v teku.