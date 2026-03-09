Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kdo je Modžtaba Hamenej, novoizvoljeni vrhovni voditelj Irana?

Teheran, 09. 03. 2026 09.14 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Karmelina Husejnović
Modžtab Hamenej

Dober teden dni po atentatu na ajatolo Alija Hameneja je iranska skupščina vladajočih klerikov za novega vrhovnega voditelja Irana izbrala njegovega sina Modžtabo Hameneja. Ta je dolga leta deloval v očetovi senci, vendar velja za zelo vplivno osebo znotraj vladajoče elite. Z njegovim izborom iranska vlada sporoča, da trenutno nima velike želje po dogovoru ali pogajanjih.

Modžtaba Hoseini Hamenej je drugi sin ajatole Alija Hameneja, ki je postal vrhovni voditelj, ko je bil Modžtaba star komaj devet let. V ameriško-izraelskem napadu je 56-letnik poleg očeta izgubil še mater, ženo in eno od sester, sam pa na lokaciji v času napada domnevno ni bil prisoten in je vse odtlej preživel intenzivno bombardiranje Irana. 

88-članska iranska skupščina strokovnjakov – klerikalno telo, ki izvoli vrhovnega voditelja države – je Irance pozvala, naj ohranijo enotnost in "prisežejo zvestobo" Modžtabi Hameneju, ki je 8. marca postal tretji vrhovni voditelj v zgodovini Irana. 

Preberi še Iran in Izrael nadaljujeta z napadi, tarča tudi zalivske države

Vplivna osebnost

Hamenej ni nikoli kandidiral za funkcijo ali bil predmet javnega glasovanja, a je bil desetletja zelo vplivna osebnost v ožjem krogu pokojnega vrhovnega voditelja in je gojil tesne vezi s paravojaško Islamsko revolucionarno gardo (IRGC). V zadnjih letih je služil kot namestnik vodje kabineta svojega očeta in je nadzoroval dostop do njegove pisarne, ter vse politične in varnostne zadeve. 

Modžtaba ni ajatola, pač pa hojatoleslam – šiitski klerik srednjega ranga. Vendar Al Jazeera poroča, da niti njegov oče ni bil ajatola, ko je leta 1989 postal vodja države, zato so takrat spremenili zakon.

Modžtaba Hamenej
Modžtaba Hamenej
FOTO: AP

V zadnjih letih se je Modžtaba vse pogosteje omenjal kot potencialna zamenjava za svojega očeta, ki je bil skoraj osem let predsednik, preden je prevzel funkcijo vrhovnega vodje in imel kar 36 let abolutno oblast v Iranu. Vzpon mlajšega Hameneja je jasen znak, da v iranski vladajoči eliti oblast ohranjajo bolj trde linije, in bi lahko nakazoval, da iranska vlada v kratkem času nima velike želje po dogovoru ali pogajanjih.

Modžtaba ni nikoli javno govoril o vprašanju nasledstva. Gre namreč za občutljivo temo, glede na to, da bi njegov vzpon na položaj vrhovnega voditelja dejansko ustvaril dinastijo, ki spominja na monarhijo Pahlavijev pred islamsko revolucijo 1979. Mlajši Hamenej se je raje izogibal javnim nastopom, ni imel javnih predavanj, ni vodil pridig ob petkovi molitvi in ni imel političnih nagovorov. Mnogi Iranci ga nikoli niso slišali govoriti, čeprav so že leta vedeli, da je "vzhajajoča zvezda" znotraj vladnih krogov, piše Al Jazeera

Vloga pri zatiranju protestov

Lokalni in tuji nasprotniki iranskega režima že skoraj dve desetletji Hamenejevo ime povezujejo z nasilnim zatiranjem iranskih protestnikov. Leta 2009 je prevzel vodenje prostovoljne paravojaške milice Basidž.

Modžtab Hamenej
Modžtab Hamenej
FOTO: Profimedia

Reformistični tabor znotraj Islamske republike Iran ga je prvič obtožil vmešavanja v volitve in uporabe sil IRGC Basidž za zatiranje miroljubnih protestnikov že med Zelenim gibanjem leta 2009. To se je oblikovalo po tem, ko je bil populistični politik Mahmud Ahmadinedžad na kontroverznem glasovanju ponovno izvoljen za predsednika, čemur je sledilo zatiranje reformističnih voditeljev in njihovih podpornikov. Vse od takrat so sile Basidž v središču zatiranja več valov protestov po vsej državi, med drugim tudi januarskih, v katerih so ubile na tisoče ljudi. Pokojni ajatola Ali Hamenej je za poboje okrivil "teroriste" in "izgrednike", ki da jih oborožujejo, usposabljajo in financirajo ZDA in Izrael. 

Modžtaba Hamenej je začel tesne vezi z IRGC razvijati že v mladih letih, ko je služil v bataljonu Habib med več operacijami v iransko-iraški vojni v 80. letih prejšnjega stoletja. Več njegovih tovarišev, vključno z drugimi kleriki, je pozneje dobilo vodilne položaje v varnostnem in obveščevalnem aparatu takrat nastajajoče Islamske republike.

Hamenej, ki je pod sankcijami ZDA in Zahoda, si je po poročanju zahodnih medijev ustvaril tudi gospodarski imperij, premoženje pa naj bi imel v več državah. Čeprav njegovo ime naj ne bi bilo omenjeno v nobeni od transakcij, pa naj bi v preteklih letih prek mreže poznavalcev in sodelavcev, povezanih z iranskim establišmentom, prenesel milijarde dolarjev. 

Bloomberg ga je povezoval tudi z Alijem Ansarijem, ki je bil lani v središču pozornosti po tem, ko je država prisilno zaprla njegovo banko Ayandeh. Ta je bankrotirala zaradi dajanja posojil neimenovanim osebam in kopičenja ogromnih doglov. Zaprtje banke je prispevalo k višji inflaciji v Iranu, izgube pa so delno nadomestili z javnimi sredstvi. Ne Hamenej ne Ansari nista javno komentirala teh obtožb, ki vključujejo tudi nakup luksuznih nepremičnin v evropskih državah. 

modžtaba hamenej iran iranski voditelj ajatola

Koliko stanovanjskega kredita je dobila Golobova soproga Tina Gaber Golob?

Povečano povpraševanje po gorivu, Petrol miri: Oskrba je zagotovljena

  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
  • Bauhaus - naslovna slika
bibaleze
Portal
Znana Slovenka navdušila z nosečniškimi fotografijami
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?
Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?
Josh Duhamel in Audra Mari pričakujeta deklico!
Josh Duhamel in Audra Mari pričakujeta deklico!
zadovoljna
Portal
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo zanesljivi, strelci optimistični
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo zanesljivi, strelci optimistični
Najlepši modni kosi iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Najlepši modni kosi iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Kdo je lepa Srbkinja, ki jo ljubi Christian Bale?
Kdo je lepa Srbkinja, ki jo ljubi Christian Bale?
vizita
Portal
Mikroplastika v krvi: kako vstopa v telo in kakšna so možna tveganja za zdravje?
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
moskisvet
Portal
Kreatin in večja rast mišic: abrakadabra ali znanstveno podprt prehranski dodatek?
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Zakaj nas spomladi razganja?
Zakaj nas spomladi razganja?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
dominvrt
Portal
Ana Praznik: "Družba hrepeni po skupnosti"
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
okusno
Portal
15-minutno kosilo iz ene ponve
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
Pomladna sladica, ki bo deležna številnih pohval
Pomladna sladica, ki bo deležna številnih pohval
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
voyo
Portal
Priscilla
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551