Kdo je Modžtaba Hamenej, novoizvoljeni vrhovni voditelj Irana?

Modžtaba Hoseini Hamenej je drugi sin ajatole Alija Hameneja, ki je postal vrhovni voditelj, ko je bil Modžtaba star komaj devet let. V ameriško-izraelskem napadu je 56-letnik poleg očeta izgubil še mater, ženo in eno od sester, sam pa na lokaciji v času napada domnevno ni bil prisoten in je vse odtlej preživel intenzivno bombardiranje Irana. 88-članska iranska skupščina strokovnjakov – klerikalno telo, ki izvoli vrhovnega voditelja države – je Irance pozvala, naj ohranijo enotnost in "prisežejo zvestobo" Modžtabi Hameneju, ki je 8. marca postal tretji vrhovni voditelj v zgodovini Irana.

Vplivna osebnost

Hamenej ni nikoli kandidiral za funkcijo ali bil predmet javnega glasovanja, a je bil desetletja zelo vplivna osebnost v ožjem krogu pokojnega vrhovnega voditelja in je gojil tesne vezi s paravojaško Islamsko revolucionarno gardo (IRGC). V zadnjih letih je služil kot namestnik vodje kabineta svojega očeta in je nadzoroval dostop do njegove pisarne, ter vse politične in varnostne zadeve. Modžtaba ni ajatola, pač pa hojatoleslam – šiitski klerik srednjega ranga. Vendar Al Jazeera poroča, da niti njegov oče ni bil ajatola, ko je leta 1989 postal vodja države, zato so takrat spremenili zakon.

Modžtaba Hamenej FOTO: AP

V zadnjih letih se je Modžtaba vse pogosteje omenjal kot potencialna zamenjava za svojega očeta, ki je bil skoraj osem let predsednik, preden je prevzel funkcijo vrhovnega vodje in imel kar 36 let abolutno oblast v Iranu. Vzpon mlajšega Hameneja je jasen znak, da v iranski vladajoči eliti oblast ohranjajo bolj trde linije, in bi lahko nakazoval, da iranska vlada v kratkem času nima velike želje po dogovoru ali pogajanjih. Modžtaba ni nikoli javno govoril o vprašanju nasledstva. Gre namreč za občutljivo temo, glede na to, da bi njegov vzpon na položaj vrhovnega voditelja dejansko ustvaril dinastijo, ki spominja na monarhijo Pahlavijev pred islamsko revolucijo 1979. Mlajši Hamenej se je raje izogibal javnim nastopom, ni imel javnih predavanj, ni vodil pridig ob petkovi molitvi in ni imel političnih nagovorov. Mnogi Iranci ga nikoli niso slišali govoriti, čeprav so že leta vedeli, da je "vzhajajoča zvezda" znotraj vladnih krogov, piše Al Jazeera.

Vloga pri zatiranju protestov

Lokalni in tuji nasprotniki iranskega režima že skoraj dve desetletji Hamenejevo ime povezujejo z nasilnim zatiranjem iranskih protestnikov. Leta 2009 je prevzel vodenje prostovoljne paravojaške milice Basidž.

Modžtab Hamenej FOTO: Profimedia