Kdo je moški, čigar smrt je v ZDA sprožila proteste, ki se širijo celo v Evropo

Eden od štirih policistov, ki so prisostvovali dogodku, je to tudi storil. "Ničesar ne čutim," je ugotovil, medtem ko je s prsti tipal Floydovo žilo. A kljub temu policisti še vedno niso reagirali.

Lane je poklical okrepitve, na prizorišče so prišli še trije policisti, med njimi tudi 44-letni Derek Chauvin . Floyda so naposled le zvlekli v policijsko vozilo. Ob 20.19 je Floyd padel s policijskega vozila. Po zapisniku je bil še vedno v lisicah. Ležal je z obrazom, obrnjenim v tla, ko je policist Chauvin z levim kolenom pritisnil na njegov vrat. Več mimoidočih je s telefoni začelo snemati prizor, ki se je kasneje množično delil na družbenih omrežjih.

Floyd ni želel izstopiti iz avtomobila, zato ga je Lane na silo izvlekel ven, Floyd pa se je temu upiral. Policist mu je na silo nataknil lisice in ga skušal spraviti v svoje vozilo. Po zapisniku je ob 20.14 Floyd padel na tla in zraven vpil, da noče v policijski avto, da je klavstrofobičen.

Po poročanju ameriških medijev sta 46-letni George Floyd in njegov dve leti mlajši krvnik Derek Chauvin nekaj mesecev celo delala v istem nočnem klubu, nedaleč od prizorišča Floydove smrti. Oba naj bi bila zaposlena kot varnostnika – Chauvin je delo opravljal v nočnih urah, ko ni bil na dolžnosti, torej poleg svoje redne službe policista.

Šlo naj bi za diskoteko El Nuevo Rodeo Club. Kot je za ameriško tiskovno agencijo AP povedala lastnica kluba Maya Santamaria so s Floydom sodelovali nekaj mesecev, s Chauvinom pa kar 17 let.

Da ni prepričana, ali sta kdaj spregovorila kakšno besedo, niti to, ali sta sploh vedela drug za drugega, ko je prišlo do incidenta, je dejala lastnica kluba. "Zaposlene smo pogosto menjali, pa tudi sicer so se redko srečevali med sabo, delali so v različnih izmenah," je dejala Santamarijeva.

Protesti od New Yorka do Los Angelesa, protestirajo celo v Londonu

V ZDA so tako minulo noč, že šesto noč zapored, potekali številni protesti, ki so se marsikje razvili v izgrede: protestniki zažigajo avtomobile, ropajo trgovine, v policiste mečejo kamenje in predmete oziroma karkoli jim pride pod roke.

V najmanj 40 ameriških mestih so razglasili policijsko uro, protestnike, ki so sicer mirno protestirali pred Belo hišo, so policisti razgnali s solzivcem.V Minneapolisu, kjer je pred enim tednom zaradi brutalnega policijskega nasilja umrl temnopolti moški, pa je v skupino protestnikov zapeljal tovornjak.