Kdo je moški, ki je streljal v avli hotela Hilton?

Po streljanju na večerji dopisnikov Bele hiše v hotelu Hilton v Washingtonu je ameriški predsednik Donald Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil posnetek osumljenca, kako teče mimo nadzorne točke, preden se nanj zgrnejo agenti.

Moški bo v dveh točkah obtožen uporabe strelnega orožja med nasilnim kaznivim dejanjem ter napada z nevarnim orožjem na zvezne agente, je na novinarski konferenci v soboto dejala zvezna tožilka za Washington Jeanine Pirro. Pred sodnika bo stopil v ponedeljek.

Zaenkrat še ni znan njegov motiv, niti moški pred tem ni bil poznan policiji, je dejal vodja lokalne policije Jeffery Carroll in dodal, da je imel pri sebi več kosov orožja. "Oborožen je bil s šibrovko, pištolo in več noži," je dejal. Po njegovih besedah zaenkrat kaže, da je deloval sam in ni nevarnosti za javnost.

V posredovanju moški ni bil zadet, trenutno pa njegovo zdravstveno stanje ocenjujejo v bolnišnici. Tam je tudi agent tajne službe, ki so ga zadeli streli, a je nosil neprebojni jopič, je po poročanju britanskega BBC še povedal Carroll.