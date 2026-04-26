Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kdo je moški, ki je streljal v avli hotela Hilton?

Washington, 26. 04. 2026 08.41 pred 14 minutami 2 min branja 30

Avtor:
U.Z. STA
Streljanje na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše

Moški, ki naj bi v soboto v hotelu Hilton v Washingtonu streljal na večerji dopisnikov Bele hiše, kjer je bil tudi predsednik Donald Trump, bo v ponedeljek stopil pred sodnika, kjer bo obtožen kaznivih dejanj, povezanih s strelnim orožjem, je sporočilo tožilstvo. Gre za domnevnega gosta v hotelu, po poročanju medijev 31-letnega Colea Tomasa Allena iz Kalifornije. Ta naj bi oblastem dejal, da Trump ni bil njegova tarča.

Po streljanju na večerji dopisnikov Bele hiše v hotelu Hilton v Washingtonu je ameriški predsednik Donald Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil posnetek osumljenca, kako teče mimo nadzorne točke, preden se nanj zgrnejo agenti. 

Moški bo v dveh točkah obtožen uporabe strelnega orožja med nasilnim kaznivim dejanjem ter napada z nevarnim orožjem na zvezne agente, je na novinarski konferenci v soboto dejala zvezna tožilka za Washington Jeanine Pirro. Pred sodnika bo stopil v ponedeljek.

Zaenkrat še ni znan njegov motiv, niti moški pred tem ni bil poznan policiji, je dejal vodja lokalne policije Jeffery Carroll in dodal, da je imel pri sebi več kosov orožja. "Oborožen je bil s šibrovko, pištolo in več noži," je dejal. Po njegovih besedah zaenkrat kaže, da je deloval sam in ni nevarnosti za javnost.

V posredovanju moški ni bil zadet, trenutno pa njegovo zdravstveno stanje ocenjujejo v bolnišnici. Tam je tudi agent tajne službe, ki so ga zadeli streli, a je nosil neprebojni jopič, je po poročanju britanskega BBC še povedal Carroll.

Preberi še Na večerji dopisnikov odjeknili streli, zakonca Trump evakuirali

Ameriški mediji so osumljenca identificirali kot 31-letnika iz kraja Torrence v Kaliforniji z imenom Cole Tomas Allen.

CBS News, poroča, da je domnevni strelec oblastem povedal, da njegova tarča ni bil Trump, pač pa vladni predstavniki, povezani z njim. Med incidentom, v katerem ni bil nihče ranjen, naj bi odjeknilo pet do osem strelov.

osumljenec streljanje večerja dopisniki trump Cole Tomas Allen

Slovenski veleposlanik opisal kaos: Umaknili smo se pod mize

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
26. 04. 2026 09.35
Nic me ne prizadene. Ce lahko on brez posledic izvaja atentate na druge drzavnike, lahko tudi drugi to pocno nanj. Vseeno pa mislim, da gre za zreziran dogodek. Roastanja si on na tej zabavi res ne zeli…
Odgovori

Sl0venc
26. 04. 2026 09.34
Morda je ta človek Trumpov delavec, ker se Trump hoče kazati kot ubog in da lahko preusmerja pozornost na drugo. Enako je bilo na njegovem predvolilnem nastopu.
Odgovori


Watcherman
26. 04. 2026 09.34
Iran je poražen.Lp
Odgovori

Apostol1
26. 04. 2026 09.32
Z atentati se ne strinjam. Bolje bi bilo , da bi Oranžnega postavili pred sodišče tako kot Mladića ali Miloševiča in bi ga obsodili in zaprli za 30 let brez pomilostitve, Vedeti je pa treba tule žal kruto resnico in ta je da je atentator, ki je tudi morilec streljal na morilca in za ves svet bi bilo bolje če bi mu uspelo. Žal mu ni in zato bo še veliko smrti za katere nosi in bo nosil absolutno krivdo samo Oranžni. Če se pa vojak upre streljat nedolžne, je pa kazen zanj smrt. Absurd vojne.
Odgovori

pešec
26. 04. 2026 09.29
Atentati oziroma likvidacije oziroma zunaj sodni poboji so pri Američanih stalnica. Namesto čolna, ali bunkerja pa avla. Morebitni finale ob otvoritvi plesne dvorane.
Odgovori


Rudar
26. 04. 2026 09.30
Ti so bolj pristaš, padcev skozi okno, novičok.....ane?
Odgovori


M_teoretik
26. 04. 2026 09.27
To je nedopustno. V obrambne namene je treba zdaj sprejeti nov zakon, da se državljani še bolj oborožujejo!?
Odgovori


M_teoretik
26. 04. 2026 09.25
Bo večerja kuharjem vseeno plačana!?
Odgovori


Wolfman
26. 04. 2026 09.24
sms iz Izraela?
Odgovori


SloButale
26. 04. 2026 09.23
Zagotovo je pogumen moški. Velik človek bo zapisala zgodovina.
Odgovori


PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
26. 04. 2026 09.36
Trolanje dneva 👍👍🤣🤣🤣🤣🥳🥳🥳
Odgovori

devlon
26. 04. 2026 09.20
ta moški je..pravi moški
Odgovori


M_teoretik
26. 04. 2026 09.15
Velika verjetnost je, da je njegov razočaran volilec. Takih bo vse več!?
Odgovori


KaiC
26. 04. 2026 09.17
Kdorkoli, res. Do zdaj je dal že toliko različnim skupinam Američanom razlog, da ga sovražijo, da je pravzaprav bolj čudno videt, ko tega telebajska nekdo še zmeraj podpira.
Odgovori


M_teoretik
26. 04. 2026 09.11
Po mojem je najprimernejši kandidat Lee Osvald.
Odgovori


M_teoretik
26. 04. 2026 09.04
Sej na Obamo so bili tud, vsaj 4 poskusi atentatov. Ampak v teh primerih je šlo za duševne bolnike!?
Odgovori


Prelepa Soča
26. 04. 2026 09.16
Vsak, ki, brez, da je sam ogrožen, strelja na človeka, JE duševni bolnik, kajti zdrav, normalen človek, to NE počne.
Odgovori


KaiC
26. 04. 2026 09.23
Soča, pri nas je mogoče res tako. V Ameriki, ko pa imajo popolnoma drugačno mentaliteto glede strelnega orožja in njihovega drugega amandmaja, je pa to malo drugače. Nevem če veš to, a drugi amandma je bil ustvarjen ne za zaščito posameznika pred drugim posameznikom, ampak za preprečevanje morebitne tiranije lastne vlade. Skratka, to je neka čudna mentalna siva cona za Američane.
Odgovori


SloButale
26. 04. 2026 09.26
Prelepa Soča. Lepo si opisal Trumpa. Sam ni ogrožen, v smrt pa pošilja otroke (spomnimo se deklic v šoli), kot tudi svoje vojake. Sam jih je dočakal 80 - drugim tega ni omogočil. Duševni bolnik.
Odgovori


Samo.Jst
26. 04. 2026 09.02
Oh, vidim da so teorije zarote že v polnem teku. Zakaj za spremembo ne bi bil le en izmed jeznih američanov, ki mu je postalo dovolj? Pri njih je ta taktika kar domača.
Odgovori


ramstein
26. 04. 2026 09.08
Jezni Američan je ponavadi demokrat, torej levičar, ki je nezadovoljen, ker niso na oblasti levičarji
Odgovori


KaiC
26. 04. 2026 09.15
ramstein, ne bo (več) držalo :)
Odgovori


ramstein
26. 04. 2026 08.55
Gotovo gre za levičarskega skrajneža. Levičarji slabo prenašajo demokracijo kadar niso na oblasti.
Odgovori


Racional-ec
26. 04. 2026 09.08
Du model pejt na sonce, ne bluzi cel life s tem levo desno
Odgovori


Rudar
26. 04. 2026 09.09
Spet en levo, desno, belo, rdeče....dej ne blodi, k ni bostvene razlike med njimi.
Odgovori


FreedomMan
26. 04. 2026 09.09
Sherlock skrij se raje pod mizo, razkrinkal si levičarske skrajneže.
Odgovori


JanezNovakJohn
26. 04. 2026 08.54
žal
Odgovori


FreedomMan
26. 04. 2026 08.53
Mosadovec ali pa nekdo ki je naročilu mosada glumil kavboja.
Odgovori


FreedomMan
26. 04. 2026 08.54
Po naročilu
Odgovori


ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669