Najverjetnejši novi nemški kancler, ki ga je iz politike izrinila Merklova

Merz od ljudi v svoji bližini pričakuje disciplino in tudi sam ima visoka pričakovanja do sebe. To je razvidno tudi iz njegovega sloga vodenja. Zasedanja poslanske skupine se začenjajo točno, odvečnega klepetanja skoraj ni več, poroča portal Tagesschau.

Strožja migrantska politika, poenostavitev davčnega sistema, odprava nadomestila za brezposelne, ki niso pripravljeni delati. To so bile volilne obljube Merza, ki je leta 2022 prevzel vodenje CDU, jo premaknil bolj v desno in prekinil s politično usmeritvijo Angele Merkel .

Kljub temu se je njegova politična kariera praktično končala, ko je na čelo CDU prišla prva ženska Angela Merkel . Zasedla je položaj, ki ga je imel tik pred nosom Merz. Kmalu se je umaknil iz politike in začel delati v gospodarstvu, med drugim je bil član nadzornega odbora investicijske družbe BlackRock. V tem obdobju je razburil z izjavo, da se ima za višji srednji razred, čeprav velja za milijonarja, ki ima svoje letalo. Letenje je sicer vedno utemeljeval s tem, da je to bila njegova želja že od otroštva.

Kljub disciplini in več desetletjem v politiki pa 69-letni Merz še nima izkušenj z delom v vladi. V svoji karieri namreč še nikoli ni bil član vlade, čeprav je bil v stranki na poti, ki običajno vodi do ministrskega položaja. Politično pot je začel v pomladku CDU, postal je evropski poslanec, nato član zveznega parlamenta, kasneje celo vodja poslanske skupine.

Za svojega vzornika ima nekdanjega ameriškega predsednika Ronalda Reagana in Nemčija še nikoli v zgodovini ni imela kanclerja, ki bi bil tako naklonjen ZDA, poroča Politico.

O politiki je začel znova razmišljati šele, ko je Merklova 2018 napovedala svoj odhod, vmes je minilo 20 let. V času, ko je Merklova odhajala, je dejal, da je prav ona s svojo sredinsko držo in velikodušno begunsko politiko odprla desno krilo in omogočila vzpon skrajno desne AfD. Stranka je nato leta 2021 na volitvah doživela poraz proti Socialdemokratski stranki (SPD) Olafa Scholza in leta 2022 se je v tretjem poskusu, za Annegret Kramp-Karrenbauer in Arminom Laschetom, povzpel na vrh stranke.

Pod njim se je CDU umaknila od bolj sredinske politike Angele Merkel in se vrnila h konservativnejšim koreninam. Zagovarja liberalno gospodarsko politiko in ostrejši pristop do migracij. Po oceni nemških medijev je CDU pod vodstvom Merza tudi bolj moška stranka, tako tudi ni želel odgovoriti na vprašanje, koliko žensk bi lahko bilo del nove vlade, dejal je le, da gre na prvem mestu za "res dobro tehnično znanje".