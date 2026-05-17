Kdo je napadalec? Za umor je že sedel 12 let, bil je tempirana bomba

Leta 2002 je bil 50-letnik na okrožnem sodišču v Splitu obsojen na 12 let zapora zaradi hudega umora 24-letnega dekleta maja 1994, poroča Slobodna Dalmacija. Osumljenec je policiji torej že znan, žrtev naj bi pred 32 leti na poti do njene hiše v Prgometu večkrat zabodel v hrbet z nožem za kruh, ki ga je posebej nabrusil, kasneje pa naj bi jo še z drogom udaril po glavi. Umrla je zaradi 17 vbodnih ran.

Njeno truplo so našli šele naslednji dan, morilec pa je bil neznan vse do poletja 2001, ko je na policijski postaji v Kašteli priznal umor. Vendar si je na sojenju premislil in priznanje zanikal.

Psihiatrični pregled je nato pokazal, da ima zmanjšano sposobnost presojanja in duševne težave, zato mu je bilo predpisano obvezno psihiatrično zdravljenje. Sredi leta 1995 se je zaradi adolescentne krize zdravil na psihiatriji v Splitu. Slobodna Dalmacija poroča, da naj bi bil zvest privrženec kulta smrti in satana.