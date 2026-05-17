Kdo je napadalec? Za umor je že sedel 12 let, bil je tempirana bomba

Leta 2002 je bil 50-letnik na okrožnem sodišču v Splitu obsojen na 12 let zapora zaradi hudega umora 24-letnega dekleta maja 1994, poroča Slobodna Dalmacija. Osumljenec je policiji torej že znan, žrtev naj bi pred 32 leti na poti do njene hiše v Prgometu večkrat zabodel v hrbet z nožem za kruh, ki ga je posebej nabrusil, kasneje pa naj bi jo še z drogom udaril po glavi. Umrla je zaradi 17 vbodnih ran.
Njeno truplo so našli šele naslednji dan, morilec pa je bil neznan vse do poletja 2001, ko je na policijski postaji v Kašteli priznal umor. Vendar si je na sojenju premislil in priznanje zanikal.
Psihiatrični pregled je nato pokazal, da ima zmanjšano sposobnost presojanja in duševne težave, zato mu je bilo predpisano obvezno psihiatrično zdravljenje. Sredi leta 1995 se je zaradi adolescentne krize zdravil na psihiatriji v Splitu. Slobodna Dalmacija poroča, da naj bi bil zvest privrženec kulta smrti in satana.
Na grafitih je zapisal, da bo spet ubijal
Olajševalni okoliščini pri prvem umoru sta bili njegova starost, saj ga je storil pri 18 letih in dveh mesecih, in njegova zmanjšana prištevnost. Bil je obsojen na 12 let zapora z obveznim psihiatričnim zdravljenjem, kazen je odslužil. Kot so za Jutarnji.hr povedali nekateri prebivalci Drniša, je bil po izpustitvi tempirana bomba in je po mestu celo ustvarjal grafite, na katerih je zapisal, da bo spet ubijal.
Pri prvem umoru ga je prijavila lastna mati
Do aretacije leta 2001 je prišlo, potem ko ga je policiji prijavila njegova mati, ker ji je grozil. Jezen naj bi bil, ker se ni vrnila domov iz Drniša, kjer je bivala pri drugem sinu, poroča hrvaški Index. Ni vedela, da je povezan z umorom. "Osem let ne bi skrivala morilca v svoji hiši, četudi je moj sin," je dejala.
Po aretaciji je policiji in preiskovalnemu sodniku priznal zločin. Podrobno je opisal, kako je načrtoval umor, celo dimenzije noža, s katerim je bil izvršen. Kot motiv je navedel nasilne prizore iz ameriških filmov in trdil, da je želel preveriti, ali lahko tudi sam nekoga ubije.