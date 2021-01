Med inavguracijo neznani moški pokleknil ob grobu Bidnovega sina

Beau Biden je po težki bolezni umrl leta 2015. Star je bil 46 let.

Prizor bi verjetno ostal neopažen, če ne bi pokopališča povsem slučajno obiskala tudi novinarka Delaware News Journala, ki je policista fotografirala. Moški je sedel ob grobu s sklonjeno glavo, medtem ko je v Washingtonu potekala inavguracija novega predsednika.

Novinarka je fotografijo objavila na družbenem omrežju Twitter, prizor pa je hitro porajal številna ugibanja. Nekateri so se spraševali, ali gre za policista, ki je Beaujev grob varoval pred morebitnimi vandali, drugi pa so bili prepričani, da je to nekdanji vojni veteran, ki je Beauja tudi osebno poznal.