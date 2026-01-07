Kdo je 'Nicolasito', edini potomec priprtega Madura?

Po ameriškem bliskovitem zajetju zdaj že nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura je vodenje države začasno prevzela Delcy Rodriguez.

Na uradni prisegi v venezuelskem parlamentu, ki ga vodi njen brat, Jorge Rodriguez, je bil prisoten tudi Nicolas Maduro Guerra, edini sin priprtega Madura. Njegova prisotnost na slovesnosti po pisanju španskega časnika El Pais sporoča, da čeprav je Maduro trenutno v 4000 kilometrov oddaljenem New Yorku, njegov režim še ni rekel zadnje besede.

Madurov edinec bi lahko po mnenju opazovalcev odigral pomembno vlogo v novi strukturi oblasti v Venezueli, ki se trenutno razvija. "Postal bo pomemben, še bolj, kot je bil do zdaj," je za El Pais ocenil neimenovani vir iz visokih krogov venezuelske družbe.

'Nicolasito', kot ga občasno imenujejo, je star 35 let in odstopa od klasične podobe čavizma. Predstavlja novo generacijo režima. Julija 2024, nekaj dni pred volitvami, je za španske medije dejal, da ne bi imel težav z odstopom oblasti opozicijskemu kandidatu Edmundu Gonzalesu, če bi ta slavil na volitvah. Notranji minister Diosdado Cabello ga je naslednji dan oštel in poudaril, da mora biti revolucija močnejša kot kdaj koli prej in da mladi, ki niso doživeli težkih časov upora, tega ne razumejo.

Maduro Guerra je sicer že od 22. leta vpleten v 'družinski posel', trenutno pa je poslanec v državnem zboru. Svojemu očetu naj bi svetoval in ga redno obveščal o pomembnih zadevah ter dogajanju v predsedniški palači. Kot najstniku mu je Hugo Chavez priporočil služenje vojaškega roka, vendar je Nicolasito raje študiral ekonomijo in glasbo.

Na dan inavguracije Rodriguezove je Maduro Guerra v parlamentu pritegnil veliko pozornosti. Vidno ganjen, na robu solz, je očetu in svoji mačehi, Cilii Flores, poslal sporočilo: "Oče, vse nas v družini si naredil močne. Tukaj smo in izpolnjujemo svojo dolžnost, dokler se ne vrneš. Država je v dobrih rokah, oče, in kmalu bomo objeti tukaj v Venezueli".