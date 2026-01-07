Kdo je 'Nicolasito', edini potomec priprtega Madura?

Po ameriškem bliskovitem zajetju zdaj že nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura je vodenje države začasno prevzela Delcy Rodriguez.
Na uradni prisegi v venezuelskem parlamentu, ki ga vodi njen brat, Jorge Rodriguez, je bil prisoten tudi Nicolas Maduro Guerra, edini sin priprtega Madura. Njegova prisotnost na slovesnosti po pisanju španskega časnika El Pais sporoča, da čeprav je Maduro trenutno v 4000 kilometrov oddaljenem New Yorku, njegov režim še ni rekel zadnje besede.
Madurov edinec bi lahko po mnenju opazovalcev odigral pomembno vlogo v novi strukturi oblasti v Venezueli, ki se trenutno razvija. "Postal bo pomemben, še bolj, kot je bil do zdaj," je za El Pais ocenil neimenovani vir iz visokih krogov venezuelske družbe.
'Nicolasito', kot ga občasno imenujejo, je star 35 let in odstopa od klasične podobe čavizma. Predstavlja novo generacijo režima. Julija 2024, nekaj dni pred volitvami, je za španske medije dejal, da ne bi imel težav z odstopom oblasti opozicijskemu kandidatu Edmundu Gonzalesu, če bi ta slavil na volitvah. Notranji minister Diosdado Cabello ga je naslednji dan oštel in poudaril, da mora biti revolucija močnejša kot kdaj koli prej in da mladi, ki niso doživeli težkih časov upora, tega ne razumejo.
Maduro Guerra je sicer že od 22. leta vpleten v 'družinski posel', trenutno pa je poslanec v državnem zboru. Svojemu očetu naj bi svetoval in ga redno obveščal o pomembnih zadevah ter dogajanju v predsedniški palači. Kot najstniku mu je Hugo Chavez priporočil služenje vojaškega roka, vendar je Nicolasito raje študiral ekonomijo in glasbo.
Na dan inavguracije Rodriguezove je Maduro Guerra v parlamentu pritegnil veliko pozornosti. Vidno ganjen, na robu solz, je očetu in svoji mačehi, Cilii Flores, poslal sporočilo: "Oče, vse nas v družini si naredil močne. Tukaj smo in izpolnjujemo svojo dolžnost, dokler se ne vrneš. Država je v dobrih rokah, oče, in kmalu bomo objeti tukaj v Venezueli".
Madurov sin je ob tem začasni predsednici Rodriguezovi izrekel brezpogojno podporo. "Računajte name, na mojo družino. Računajte na našo odločenost, da bomo naredili prave korake," ji je dejal.
Ko so Američani prijeli Madura in ga prepeljali v ZDA, so nekateri že napovedovali padec čavizma. Venezuelska opozicija na čelu z Marío Corino Machado je bila pripravljena na prevzem oblasti, ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je mesece govoril, da bo nesporna voditeljica protičavističnega gibanja vodila tranzicijo v državi. A realnost je drugačna, saj Machado ne nadzoruje vojske, ki je še vedno zvesta režimu.
V praksi je Delcy Rodriguez de facto predsednica, obkrožena z istimi ljudmi kot Maduro. Kaj to pomeni za prihodnost Venezuele in kakšen bo odnos z ZDA, še ni jasno, je pa ameriški predsednik Donald Trump Rodriguezovo opozoril, da bo morala izpolniti vse njegove zahteve.
Nove, demokratične volitve v Venezueli za Američane trenutno niso prioriteta, v ospredju njihovih interesov pa so predvsem ogromne naravne zaloge nafte, s katerimi je bogata ta južnoameriška država. Trump je že napovedal, da bo Rodriguezova ZDA dala od 30 do 50 milijonov sodov nafte.
