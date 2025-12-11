Tujina
Kdo je novi Guinnessov rekorder, ki ima tudi uradno najdaljšega?
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Ozzy iz Oklahome je prejšnjega rekorderja premagal kar za šest centimetrov, njegov jezik je namreč dolg kar 19,8 centimetra. Če ste mislili, da zaradi nezavidljive dolžine še kako rad oblizne vse, kar pride mimo, ste se zmotili. Je pa res, pravi njegova lastnica, da njegov dolg in viseč jezik poskrbi, da nihče nima slabega dneva. Kdo pa je prepoznal njegovo zdaj slavno posebnost?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.