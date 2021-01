Kdo je potetovirani moški z rogovi, ki je zmagoslavno vkorakal v Kapitol?

Moški, ki je zmagoslavno vkorakal v prostore ameriškega kongresa in se postavil za predsedniško mizo v senatni zbornici, je 32-letni Jake Angeli . Gre za znan obraz na shodih v podporo predsedniku Donaldu Trumpu . Ker je tudi goreče prepričan o teoriji zarote QAnon in predvsem zaradi njegove oprave, v kateri se udeležuje protestnih shodov, se ga je prijel vzdevek "Q Šaman".

V množici razjarjenih Trumpovih privržencev, ki so vdrli v Kapitol, je največ pozornosti pritegnil moški zgoraj brez s tetovažami po telesu in krznenim pokrivalom na glavi, iz katerega štrlijo rogovi. Obraz je imel poslikan v barvah ameriške zastave, v rokah pa je držal megafon in ameriško zastavo.

Pri tem pa so seveda zamolčali dejstvo, da se je 32-letnik lani v Tampi udeležil protiprotesta, ki so ga organizirali skrajni desničarji.

Novinarka časnika Arizona Central BrieAnna J. Frank , ki je maja z njim opravila intervju, je potrdila, da je Angeli vsekakor podpornik Trumpa in gibanja QAnon. Na Twitterju je objavila tudi izsek iz njunega pogovora, v katerem Angeli hvali Trumpa in kritizira medije, ki o njem kritično poročajo.

Na protestih pogosto nosi transparente, na katerih piše "Q me je poslal", in mimoidočim razlaga, da je Q "vladni agent, ki želi državo vrniti iz rok pedofilov in globalistov" . Preden se je domnevno pridružil gibanju QAnon, si je Angeli kruh služil z manjšimi igralskimi vlogami, sinhronizacijo in petjem.

Ameriški skrajni desničarji skušajo na vsak način krivdo za nasilen vdor – čeprav sodeč po nekaterih posnetkih ni videti, da bi se policija veliko upirala med njihovim pohodom na Kapitol – naprtiti liberalcem, levičarjem in pripadnikom Antife. Med drugim je to zgodbo včeraj v kongresu "prodajal" tudi republikanski senator Matt Gaetz. Pri tem pa zanemaril dejstvo, da je prav Trump sam pozival k množičnim protestom 6. januarja in je tudi v svojem včerajšnjem nagovoru protestnikom sporočil, da jih ima rad.

Strokovnjakinja za dezinformacije na Univerzi v Washingtonu Kate Starbird je opozorila, kaj bo naslednji korak "ideologov" skrajne desnice. "Svoje sledilce bodo pozvali, naj ignorirajo, kar so videli s svojimi očmi (in kar so nekateri izkusili in storili sami) ... in verjamejo drugi alternativni realnosti," je njene besede povzel Business Insider.