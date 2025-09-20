Hrvaški podpredsednik na čelu Republike Srbske

Dodatno je še pojasnil, da bo "v prihodnjih dneh sledil postopek prenosa pooblastil, da bo nekdo prevzel obveznosti izvajanja tekočih zadev izvolitve novega predsednika".

Nekaj dni, preden je Davor Pranjić prevzel predsedniška pooblastila v Republiki Srbski, je predsednik Hrvaške demokratične skupnosti BiH, Dragan Čović , na tiskovni konferenci izjavil: "Kar vemo, je, da trenutno nimamo predsednika Republike Srbske, to mesto je treba zapolniti."

Pranjić prihaja iz Hrvaške demokratične skupnosti BiH, kjer vodi mestni odbor stranke. Je tudi podpredsednik Združenja Hrvatov BiH "Prsten". V biografiji na uradni spletni strani je navedeno, da se je rodil leta 1994 v Sanskem Mostu, tam pa je končal osnovno in srednjo šolo. Po poklicu je doktor medicine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Republika Srbska ima poleg predsednika še dva podpredsednika, ki morata pripadati različnim konstitutivnim narodom – Bošnjakom, Srbom in Hrvatom. Poleg Pranjića je podpredsednik tudi Ćamil Duraković.

Podpredsednika ne moreta prevzeti predsedniških nalog, če entiteta ostane brez predsednika, razen če jima jih predsednik sam začasno prepusti. Tak primer se je zgodil že konec leta 2024, ko je Dodik zaradi operativnega posega začasno prenesel dolžnosti na Pranjića.

Tokrat pa je položaj drugačen. Sodišče BiH je 18. avgusta Miloradu Dodiku po pravnomočni sodbi zaradi neupoštevanja odločitev visokega predstavnika odvzelo mandat predsednika entitete.

Zakoni v RS postanejo veljavni, ko jih podpiše predsednik entitete in so objavljeni v Uradnem listu RS. Zdaj je to pristojnost prevzel Pranjić. Ni pa znano, kdaj je Dodik uradno prenesel svoja pooblastila nanj.