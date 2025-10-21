Kdo je reški županji ukradel čokolado?

O primeru so hrvaški mediji poročali v ponedeljek po anonimnem obvestilu, da so delu zaposlenih na reški mestni upravi omejili dostop do urada županje Ive Rinčić , potem ko so iz njenega urada ukradli čokolado. Ker je primer vzbudil veliko zanimanje javnosti, je Rinčićeva v izjavi za medije še isti dan pojasnila podrobnosti incidenta, za Net.hr pa zanikala omejitev dostopa do urada.

Čokolada je pripadala eni od zaposlenih v mestni upravi, nekdo pa jo je ukradel z mize v salonu neposredno ob pisarni županje. V salonu so bili v času kraje štirje ljudje, eden od njih pa je vzel čokolado, kar so posnele tudi nadzorne kamere. Po besedah županje se na posnetku vidi oseba, ki čokolado spravi v žep, županja je od nje že zahtevala opravičilo, a ga ni dobila.

Rinčićeva je v ponedeljek še poudarila, da gre za predmet zanemarljive vrednosti, zato kraje ni prijavila policiji, je pa primer predala pooblaščencu za etična vprašanja, od katerega pričakuje mnenje.

"Ne gre za vprašanje čokolade, temveč za vprašanje zaupanja," je poudarila in obenem obžalovala, da se ukvarjajo s takšnimi temami.