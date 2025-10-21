Kdo je reški županji ukradel čokolado?

O primeru so hrvaški mediji poročali v ponedeljek po anonimnem obvestilu, da so delu zaposlenih na reški mestni upravi omejili dostop do urada županje Ive Rinčić, potem ko so iz njenega urada ukradli čokolado. Ker je primer vzbudil veliko zanimanje javnosti, je Rinčićeva v izjavi za medije še isti dan pojasnila podrobnosti incidenta, za Net.hr pa zanikala omejitev dostopa do urada.
Oseba čokolado spravila v žep
Čokolada je pripadala eni od zaposlenih v mestni upravi, nekdo pa jo je ukradel z mize v salonu neposredno ob pisarni županje. V salonu so bili v času kraje štirje ljudje, eden od njih pa je vzel čokolado, kar so posnele tudi nadzorne kamere. Po besedah županje se na posnetku vidi oseba, ki čokolado spravi v žep, županja je od nje že zahtevala opravičilo, a ga ni dobila.
Rinčićeva je v ponedeljek še poudarila, da gre za predmet zanemarljive vrednosti, zato kraje ni prijavila policiji, je pa primer predala pooblaščencu za etična vprašanja, od katerega pričakuje mnenje.
"Ne gre za vprašanje čokolade, temveč za vprašanje zaupanja," je poudarila in obenem obžalovala, da se ukvarjajo s takšnimi temami.
'Čokoladna lady' in 'Čokoladagate'
Hrvaški politik Marko Mataja-Mafrici je na Facebooku županjo oklical za "Čokoladno lady", situacijo pa za bizarno. V izjavi za Net.hr je komentiral, da je županjo lahko sram, da je ljudem zaradi čokolade, vredne 3 evre, omejila dostop do urada (kar se je sicer kasneje izkazalo za neresnično).
"Reka počasi dobiva podobo Pariza," je še na družbenem omrežju Facebook zapisal Mataja-Mafrici: "Tam so v 4 minutah ukradli Napoleonove dragulje, a Reka ima večje težave. Bolj slajše vsaj."
Bivši župan Reke Marko Filipović je dejal, da je situacija absurdna. Meni, da bo njena poteza še poslabšala odnose med zaposlenimi.
"Če je največji problem čokolada, to ni resen problem," pa je dejala predsednica Sindikata državnih in lokalnih uslužbencev Republike Hrvaške Iva Šušković in očitajoče dodala: "Trenutno so večja težava kolektivna pogajanja, h katerim še nismo pristopili, ampak mi se ukvarjamo s čokolado ..."
Županja se je pošalila, da so afero poimenovali "Čokolada-gate" (referenca na ameriško afero Watergate). Kasneje pa je pojasnila še, da zaposlenim sploh ni omejila dostopa do urada.
