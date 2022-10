Kdo je Rishi Sunak, najverjetnejši novi britanski premier?

Sunak se je rodil leta 1980 v Southamptonu. Je najstarejši od treh otrok. Njegov oče je bil družinski zdravnik, mati pa je vodila lokalno lekarno. Že kot najstnik je pomagal materi pri vodenju knjigovodstva. Obiskoval je najstarejšo javno šolo v Angliji, kjer je s svojim znanjem in priljubljenostjo kmalu postal predstavnik vseh učencev in to prvi z indijskim poreklom. Po srednji šoli se je odločil za študij filozofije, politike in ekonomije na Univerzi v Oxfordu, nato pa nadaljeval študij menedžmenta še na Univerzi v Stanfordu, kjer je spoznal svojo bodočo ženo, modno oblikovalko Akshato Murthy . Študij je končal z odliko. Še pred zaključkom študija so ga z mamljivimi službami vabile številne investicijske banke, tako zelo uspešen je bil, a se je nato zaposlil pri banki Goldman Sachs.

Hiter politični vzpon

Kmalu ga je začela zanimati politika. Leta 2015 je postal član parlamenta in na tej funkciji zamenjal Williama Hagua. Kmalu se ga je prijel vzdevek 'Novi William Hague' oziroma 'Haguey'. Kmalu po začetku politične kariere ga je čakal že prvi zahteven izziv, in sicer Brexit. Sunak je podprl izstop Velike Britanije in dejal, da bo z izstopom Velika Britanija postala svobodnejša in veliko bolj stabilna.

Leta 2018 je postal del vladne ekipe Therese May. Po njenem odstopu s položaja vodje konservativcev leta 2019 je Sunak podprl kandidaturo Borisa Johnsona za vodjo konservativcev. V zahvalo ga je Johnson, ko je postal predsednik vlade, imenoval za finančnega ministra.

Afera Partygate in ženino izogibanje plačevanju davkov

V času epidemije se je Sunak močno priljubil ljudem, saj je s podpornim programom oziroma finančno shemo uspel ohraniti številna delovna mesta in mnogim omogočil preživetje. Mnogi torijci so ga na vrhuncu njegove kariere videli kot najverjetnejšega naslednika Johnsona, ko bo prišel čas za menjavo, a se je njegova hitra pot navzgor prav tako hitro prevesila navzdol. Namreč nekateri njegovi predlogi, da se finančno okrepi javne bolnišnice in poveča denar za socialo, so naleteli na jezo med številnimi konservativnimi poslanci.

Prav tako si je črno piko prislužil, ko se je leta 2020 udeležil rojstnodnevne zabave Borisa Johnsona – v času prepovedi druženja.